Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | محرز يتفوق على ديبالا ويحجز مكانًا في التشكيل المثالي

رياض محرز يقلب الطاولة على النجم الأرجنتيني بعد صراع مُحتدم

تمكّن النجم الجزائري رياض محرز من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل تحديد التشكيل المثالي المكون من عناصر Coalition vs Allegiance.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وجمع التصويت الثامن بين رياض محرز الذي وحّد الصفوف مع عميل Coalition Talon ونجم يوفنتوس باولو ديبالا الذي كان رفقة عميل فريق Allegiance Bale.

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وكان الصراع محتدمًا حتى الساعات الأخيرة من التصويت، حيث حصل محرز على 60% من مجموع الأصوات على الموقع ومنصات تويتر، إنستجرام وفيسبوك.

الأصوات الـ15401 التي تحصل عليها نجم السيتي قوبلت بـ10522 صوتًا لصالح باولو ديبالا بنسبة 40%.

انتظرونا في تصويت جديد لاحقًا اليوم