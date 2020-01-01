Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | حمد الله يتفوق على جوميز ويحجز مكانًا في التشكيل المثالي

الهدّاف المغربي آخر المنضمين للتشكيل المثالي الذي بات على مشارف الاكتمال

تمكّن المغربي عبد الرزاق حمد الله من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل تحديد التشكيل المثالي المكون من عناصر Coalition vs Allegiance.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وجمع التصويت التاسع بين بافيتيمبي جوميز الذي وحّد الصفوف مع عميل Allegiance Grinch ونجم النصر عبد الرزاق حمد الله الذي كان رفقة عميل فريق Coalition Golem.

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وكان الصراع محتدمًا حتى الساعات الأخيرة من التصويت، حيث حصل حمد الله على 55% من الأصوات التي بلغ عددها 16827..

أما الأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميز فقد تحصل على 7511 صوتًا، ما جعل نسبته تصل لـ45%.

انتظرونا في تصويت جديد لاحقًا اليوم