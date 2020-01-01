Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | أومتيتي يُصبح المدافع الثالث في التشكيل المثالي

مُدافع برشلونة يحجز مكانه في التشكيل المثالي

تمكّن قائد برشلونة صامويل أومتيتي من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل تحديد التشكيل المثالي المكون من عناصر Coalition vs Allegiance.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وجمع التصويت الرابع بين صامويل أومتيتي الذي وحّد الصفوف مع عميل Allegiance Krueger ومُدافع برشلونة والإنتر سكرينيار الذي كان رفقة عميل فريق Coalition Otter.

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وتحصل أومتيتي على 52% من الأصوات بواقع 11417 صوتًا، فيما لم يكن سكرينيار بعيدًا أبدًا.

إذ تحصل مدُافع الإنتر على 48% من مجموع الأصوات (10570) ليحتل بذلك المركز الثاني.

انتظرونا في تصويت جديد لاحقًا اليوم