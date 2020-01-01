Call of Duty: Warzone | رومارينيو يتفوق على جيوفينكو وجوليانو كأقرب شخصية لجوست

نجم الاتحاد السعودي يتفوق بفضل تصويت الجمهور

تمكّن نجم اتحاد جدة السعودي "رومارينيو" من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل معرفة لاعب الدوري السعودي الممتاز الأقرب لشخصية جوست، وذلك بعد صراع محتدم مع اثنين من أبرز نجوم الدوري جيوفينكو وجوليانو.

وبما أن شخصيات اللعبة باتت مُتداولة بين جل مُحبيها، فقد قررنا في جول.كوم، أن نقارن بينهم وبين نجوم الدوري السعودي وأن نرى من بينهم يملك ما يكفي من الخصائص ليكون على أرض معركةCall of Duty: Warzone، فكان جوست الشخصية الثانية التي دخلت التصويت.

وكان الصراع قويًا جدًا بين اللاعبين الثلاث، ما جعل النسب متقاربة، لكن الكفة مالت في النهاية لصالح رومارينيو الذي أبدع هذا الموسم بقميص النمر الاتحادي.

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رومارينيو حصل على 38% من الأصوات، وجاء متبوعًا بنجم الهلال جيوفينكو بـ32% من مجموع الأصوات فيما حصل جوليانو دي باولا في المركز الثالث برصيد 30% من مجموع الأصوات.

انتظروا التصويت الثالث لاحقًا اليوم