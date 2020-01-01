Call of Duty: Black Ops Cold War | نمط الزومبي: إضافات غير مسبوقة وإثارة بلا حدود

نظرة على نمط الزومبي في Call of Duty: Black Ops Cold War والذي جاء بمستجدات ستروق للجميع

بجانب طور القصة المذهل والجيل التالي من القتال ضمن طور اللعب الجماعي، ستشمل Black Ops Cold War نمط مميز آخر يمثل جزءًا أساسياً من Black Ops : طور الزومبي.

يصطحب طور اللعب التعاوني هذا والمكون من أربع أشخاص اللاعبين المتمرسين والجدد على حدٍ سواء إلى رحلة جريئة ومرعبة تجري أحداثها في جزءٍ كلاسيكي ومشهورمن سلسلة Call of Duty. من المحتمل أن يجد محبو اللعبة القدامى شيئًا مألوفًا بهذا الفصل الجديد، ولكن هذا متروك للاعبين لاكتشافه أثناء رحلتهم…

لا تزال أساسيات القصة ثابتة، ولكن… مع Black Ops Cold War،سيبدأ طورالزومبي حديثًا بسرد جديد و – هل مجموعة من الشخصيات. يتضمن هذا الطور أساليب جديدة للتقدم في اللعبة وميزات يعشقها محبي اللعبة بالإضافة لترسانة أسلحة من حقبة الحرب لباردة من شأنها أن تساعد اللاعبين على فرض سيطرتهم على جحافل الموتى الأحياء.

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قصة طور الزومبي تَدور أحداثها كذلك مثل طور القصة في الثمانينات إبان الحرب الباردة، حيث تأخذ دور أحد عملاء الاستخبارات الأمريكية والذي تنطلق في رحلة مُثيرة لتتعرف على سبب وجود إشارات غامضة تتسبب في إعادة الموتى للحياة من جديد، ولكن خلال تلك الرحلة الغريبة والخارقة ستُواجه فرقة سوفيتية أخرى تُعرف باسم "أوميجا" ستحاول مُنافستك فريقك للوصول لتلك الشارة وفك طلاسم هذا المكان وتلك الآلة الغريبة التي ظهرت قبل ذلك منذ سنوات طويلة خلال الحروب العالمية.

القصة بالطبع في طور الزومبي ليست العنصر الأهم ولكن كالعادة يَتم إضافتها باللعبة من أجل إعطاء أجواء خاصة لهذا الطور تَجعلك تقضي فيه ساعات طويلة دون الشعور بالملل. هذا الطور قدّم إضافة قوية ومميزة جدًا للعبة جعلت منه أحد أهم أطوارها.

في البداية وقبل أن نتحدث عن طور الزومبي الرئيسي وأهم الإضافات التي شهدناها خلاله سنتحدث عن نمط الأركيد الممتع للغاية وهو بالطبع شاهدناه من قبل ويُحاكي كما هو واضح من أسمه ألعاب الأركيد الكلاسيكية، حيث تنطلق في رحلة غامضة على جزيرة نائية أنت وأصدقائك تُحاول القضاء على وحوش الزومبي لتستمر في التنقل في أنحاء تلك الجزيرة، النمط بإمكانك تجربته مُنفردًا أو رفقة أصدقائك أو حتى رفقة لاعبين أخرين عبر الشبكة.

طور الزومبي شهد العديد من الإضافات في البداية كان على صعيد الأسلحة التي تَم تقسيمها لندرتها أي هناك أسلحة مُنتشرة وبإمكانك الحصول عليها سريعًا إما من الصناديق العشوائية أو شرائها من ماكينات Pack Punchأو غير عادية أو نادرة وبالطبع هناك الخارقة أو الأسطورية وهي الأقوى على الإطلاق باللعبة والتي ستجدها بندرة كلما تَوغلت أكثر وأكثر في الجولات، ويأتي سبب نُدرة تلك الأسلحة بسبب تأثيرها والتي تُؤثر بدرجة كبيرة على الزومبي وتُعطي ضرر أكبر تجاههم، ومع فتح تخصيص تلك الأسلحة وإضافة معدات لإجادة التصويب أو تحقيق ضرر أكبر ستتمكن بسهولة من إتقان استخدام السلاح والتصدي لجحافل الزومبي التي لا تنتهي وهو الأمر الذي جعل هذا الطور أسهل قليلاً من قبل والذي كان يعتمد على الحظ بدرجة كبيرة ولكن ها هو بات يعتمد الآن على المهارة وأداء اللاعبين ولذلك بات أسهل قليلاً على حتى غير المحترفين.

الطور كالعادة لا يخلو من نظام البيركات الشهير الذي يُضيف لطور الزومبي بشكل كبير وأصبح واسع الإنتشار بالطور خلال الإصدارات السابقة، فالأشهر بين تلك البيركات بالتأكيد كان Quick Revive والواضح من أسمها تُساعدك في عودتك سريعًا للحياة من جديد لمساعدة أصدقائك بالإضافة إلى بيركات أخرى عادت للحياة من جديد مثل Speed Cola وزيادة إعادة مليء السلاح بدرجة أكبر، ولكن الإضافة الأكبر على نظام البيركات هذا هو إمكانية تطوير تلك البيركات وزيادة مدى تأثيرهم خلال تجربة اللعبة وذلك من خلال بعض الكريستالات التي يتطلب جمعهم داخل اللعبة بعد الفوز بالمزيد والمزيد من الجولات وهو أمر واجب عليك تنفيذه من أجل تَسهيل عليك تجربة اللعب خاصًة مع زيادة الجولات وزيادة صعوبتها.

الطور شهد أيضًا إضافة جديدة خلال إصدارة هذا العام وهو نظام الدروع والتخصيص الخاصة بها، حيث بات الآن بإمكانك شراء دروع إضافية تُساعدك في حماية مستوى صحتك لتتمكن من تَحمل ضرر الزومبي لأطول فترة ممكنة، وليس هذا فحسب بل بإمكانك تطوير تلك الدروع وصياغتها كما تشاء عن طريق القطع التي تتساقط من الزومبي أيضًا كلما تَوغلت في الجولات.

طور الزومبي هذه المرة كان ممتعًا ومليئًا بالمستجدات، ولا شك أن كل من سيخوضه سيقضي ساعات طويلة مستمتعًا بالتجربة المثالية التي يمنحها هذا النمط التشاركي.

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