Call of Duty: Black Ops Cold War | اندماج Warzone يمنح تجربة هي الأغنى على الإطلاق

تطور تجربة اللعب المجاني ومنصة مجانية للجميع والكمبيوتر بدءًا من 10 ديسمبر مع إطلاق الموسم الأول لـ Call of Duty: Black Ops Cold War

إن تجربة الإنترنت الناجحة المجانية للجميع لـ Call of Duty: Warzone التي طورتها Infinity Ward وRaven Software وأشركت ملايين اللاعبين في عالم فردانسك الخيالي لديها خطط كبيرة للمستقبل.

ابتداءً من 13 نوفمبر، مع إطلاق Black Ops Cold War، والاستمرار في إصدار الموسم الأول وما بعده من Call of Duty: Black Ops Cold War، سيبدأ اللاعبون في Warzone بمشاهدة محتوى جديدًا في Black Ops Cold War القادم إلى جميع أطوار تجربة لعب باتل رويال لـ Call of Duty، بما في ذلك مجموعة متنوعة من المحتوى. هذه ليست سوى البداية: مثل كل عملية سرية خارج المألوف، توقع الكشف عن المزيد من الأسرار وتجربة لحظات لا تُنسى مع احتدام الحرب الباردة عبر فردانسك (وما بعدها) في الأشهر والمواسم المقبلة.

إندماجWarzone

المزيد من الفرق

الإحاطة الأولية: ستدعم Warzone كلاً من Call of Duty®: Modern Warfare® وCall of Duty: Black Ops Cold Warالمقبلة، التي سيتم إطلاقها في13 نوفمبر.

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كيف يعمل كل هذا المحتوى معًا وما الذي ينتظرنا في Call of Duty: Warzone؟ تعرض المعلومات التالية الطرق المتعددة التي ستتمكّن بواسطتها من مشاركة المحتوى والترقية واستخدام الأسلحة والمعدات والتفاعل عبر جميع الألعاب الثلاثة Warzone وBlack Ops Cold War وModern Warfare.

تقدم اللاعب

لأول مرة في تاريخ Call of Duty، يقدم الموسم الأول تقدمًا عالميًا ومتزامنًا للاعب يعمل بين Black Ops Cold War وModern Warfare وWarzone! يبني تقدم Black Ops Cold War على مسار مألوف ومشابه لـ Modern Warfare مع دمج وابتكار نظام برستيج مما يمنحك المزيد من التحديات والمحتوى القابل للربح.

عند إطلاق الموسم الأول في ديسمبر، ستتم مشاركة أسلوب اكتساب الـ XP والترقية عبر جميع الألعاب Call of Duty الثلاثة: Black Ops Cold War وModern Warfare وWarzone. يُعد نظام التقدم مألوفًا ومبتكرًا مما يسمح لك بالارتقاء في جميع الألعاب الثلاثة بغض النظر عن اللعبة التي تلعبها.

تقدم السلاح*

الإحاطة الأولية: في بداية الموسم الأول، توقع أن يكون كل سلاح من Modern Warfare وأسلحة جديدة من Black Ops Cold War متاحة في Warzone، بما في ذلك أشكال مختلفة من المخطوطات والتمويه. قُم بدمج الأسلحة وبترقيتها في Warzone واللعبة التي صدر فيها السلاح.

مرحبًا بكم في أكبر ترسانة أسلحة على الإطلاق في Call of Duty!

اختيار العميل

الإحاطة الأولية: عند الإطلاق، اصطحب أي عميل قمت بفتحه من Modern Warfare أو Black Ops Cold War إلى فردانسك، بما في ذلك أي هيئات يمكن ربحها وفتحها.

مع قدوم عملاء Black Ops Cold War إلى Warzone في 13 نوفمبر، توقع ظهور شاشة اختيار عميل تحتوي على خيارات أكثر من أي وقت مضى تتعلق بمن ستصطحب في مهمتك التالية في فردانسك

اندماج تذكرة القتال

الإحاطة الأولية: يستمر نظام تذكرة القتال، حيث يأتي الموسم الأول محملًا بمحتوى جديد كليًا لـ Black Ops Cold War و Warzone. تقدم من خلال نظام تذكرة القتال من خلال لعب أي من الألعاب الثلاث. يتم عرض محتوى تذكرة القتال الذي تفتحه في اللعبة، بغض النظر عن اللعبة التي تلعبها.

الوصول للمتجر

الإحاطة الأولية: يمكن استخدام الغالبية العظمى من المحتوى الذي تم شراؤه في Black Ops Cold War في تلك اللعبة بالإضافة إلى Warzone.

معلومات إضافية: من بداية الموسم الأول، سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى المتجر داخل اللعبة واستخدام نقاط COD الخاصة بهم لشراء مجموعة متنوعة من الحزم التجميلية. سيتم تنسيق كل متجر داخل اللعبة بعناية لإبراز المحتوى المتاح للعب في تلك اللعبة. سيتم أيضًا تمييز العناصر المتاحة للعب في Warzone بوضوح.