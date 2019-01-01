Be IN | برشلونة يرفع الراية البيضاء في صفقة دي ليخت

يبدو أن باريس سان جيرمان في طريقه لإبرام الصفقة

ما زال الغموض يسيطر على مستقبل اليافع الهولندي ماتياس دي ليخت، في ظل تأخر إعلان وجهته الجديدة، بعد إعلانه شبه الرسمي عن انتهاء عقدته مع ناديه أياكس أمستردام مع نهاية حملته السينمائية مع عملاق الأراضي المنخفضة.

وكانت أغلب التقارير والتوقعات تصب في مصلحة برشلونة، كأوفر الفرق حظًا للتوقيع مع صاحب الـ19 عامًا، لأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال العلاقة الاستثنائية التي تجمع كلا الناديين، وأيضًا ليجمع شمله بزميل رحلة الكفاح فرينكي دي يونج، الذي وافق مبكرًا على الذهاب إلى "كامب نو".

ومع انتهاء الموسم بتوهج القائد المستقبلي للمنتخب الهولندي، حيث ساهم في فوز الفريق بالثنائية المحلية بجانب التألق في حملة دوري الأبطال، تغيرت الأوضاع وتبدلت الأنباء حول مستقبله، استنادًا إلى مصادر تحظى بمصداقية لا بأس بها، اتفقت جُلها على أن البلو جرانا، لم يَعد الأوفر حظًا لإتمام الصفقة.

وحامت الشكوك حول مستقبل دي ليخت أكثر من أي وقت مضى في الأيام القليلة الماضية، تارة بأنباء تتحدث عن اقتراب باريس سان جيرمان، من رد صفعة دي يونج للبرسا، وذلك بالاتفاق مع وكيله مينو رايولا على كافة التفاصيل، وشائعات أخرى تربط مستقبله بيوفنتوس وكذلك مانشستر يونايتد.

واليوم السبت، علمت شبكة (be IN) من مصادرها الخاصة، أن رئيس العملاق الكاتلوني جوسيب ماريا بارتوميو، رفع الراية البيضاء أمام اللاعب ووكيل أعماله، بالانسحاب نهائيًا من الصفقة، دون كشف تفاصيل الانسحاب، ليقتصر السباق على الثلاثي يوفنتوس، مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

أحمد المحمدي "قائد المنتخب المصري": محمد صلاح ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم 🗣️#إفريقيا_مع_جول

pic.twitter.com/mTvKSaNqnL — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

وجاءت هذه المعلومة، لتبصم على صحة ما تردد في العديد من الصحف الكاتلونية، عن استياء إدارة البرسا من وكيل أعمال دي ليخت، بسبب تراجعه عن اتفاقه القديم مع المسؤولين، مستغلا تألق موكله وتهافت العروض عليه، للمطالبة براتب أكبر، وهو على ما يبدو ما تسبب في وصول المفاوضات لطريق مسدود.