9 أرقام ترسم مواجهة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

مواجهة قوية بين الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يواجه الاتحاد نظيره الفتح مساء اليوم السبت.

يستضيف الاتحاد نظيره الفتح على ملعب "الجوهرة المشعة"، حيث يسعى العميد لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز أرقام مواجهة الاتحاد والفتح.

1 - التقى الفريقين 20 مرة في دوري المحترفين السعودي فاز الاتحاد 7 مرات مقابل 6 مرات للفتح والتعادل في 7.

2- لم يحقق الفتح الفوز في أخر 6 مباريات لعبها في ضيافة الاتحاد في دوري المحترفين السعودي (تعادل في 2 وخسر في 4)، بعد فوزه في زيارتين متتاليتين قبل ذلك.

3 - خسر الاتحاد 6 مرات في أخر 7 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (فاز في مباراة واحدة فقط)، بقدر التي خسرها في 21 مباراة سابقة له في المنافسة.

4 - لم يتعادل الاتحاد في أخر 20 مباراة لعبها في دوري المحترفين السعودي (فاز في 10 وتلقى هزيمة في مثلهم)، وهي أطول سلسلة من هذا النوع.

5 - حقق الفتح في الجولة الماضية فوزه الثاني فقط هذا الموسم (2-1 على الحزم)، ويطمح إلى الفوز في مباراتين متتاليتين في دوري المحترفين السعودي لأول مرة له منذ فبراير الماضي.

6 - فاز الفتح مرة واحدة فقط في أخر 13 مباراة لعبها خارج أرضه في دوري المحترفين السعودي (تعادل في 4 وخسر في 8).

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7 - الفتح (15) والاتحاد (14) صاحبا أطول سلسلتين حاليتين من حيث عدم المحافظة على نظافة شباكهما في دوري المحترفين السعودي.

8 - سجل رومارينيو 41% من أهداف الاتحاد هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي وهي ثالث أعلى نسبة للاعب هذا الموسم من حيث التهديف.

9 - بأهدافه الستة حصد ميتشيل تي فيردي 6 من نقاط الفتح الثمانية هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي وهو ثاني لاعب حصدًا للنقاط لفريقه في الدوري.