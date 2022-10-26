75 مليون ريال .. تهديد الاتحاد بسبب بريجوفيتش ورودريجيز

أكدت تقارير صحفية على أن الصربي أليكساندر بريجوفيتش جناح الرأس الأخضر، جاري رودريجيز ثنائي نادي الاتحاد السابق، ينتظران الحصول على مستحقاتهما المالية، والتي بلغت قيمتها 75 مليون ريال.
اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز
وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن الثنائي الأجنبي تقدم بشكوى إلى محكمة "كاس" الرياضية الدولية، ضد نادي الاتحاد، من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى العميد.
محكمة "كاس" ستصدر الحكم النهائي في قضيتي بريجوفيتش ورودريجيز خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتي سيكون فيها الحسم النهائي.
التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!
بريجوفيتش طالب الحصول على مبلغ 38 مليون ريال، بينما بلغت مستحقات رودريجيز حوالي 37 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبلغ المستحق على الاتحاد 75 مليون ريال.
وسيكون الاتحاد مضطرًا لتسديد المبلغ المطلوب، وذلك في حالة إصدار قرار من جانب المحكمة الرياضية الدولية "كاس" خلال الأيام القادمة.
اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز
اختيارات المحررين
- النني والنصر .. رحلة إعادة الثقة على خطى حجازي
- جول إنسايدر | مهبط للطائرات وملعب جولف .. منزل جريليش الأكبر من ملعب مانشستر سيتي!
- برشلونة وبيلباو .. الجرأة على التجربة تقود تشافي للنجاح
- من طلب المساعدة وآخر قد انتحر.. رونالدو ولاعبون عانوا من الاكتئاب والأزمات النفسية
- خلافة ميسي ومبابي في مهب الرياح .. جواو فيليكس والهروب من نار سيميوني