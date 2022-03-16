740 مليون يورو ولا بطولات .. هل عاد رونالدو ليكمل فشل الإدارة؟

تستمر أزمة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالابتعاد عن التتويج بالبطولات في السنين الأخيرة على الرغم من إتمام النادي لتعاقدات عديدة كلفته مبالغ كبيرة.

حيث يغيب مانشستر يونايتد عن منصات التتويج للسنة الخامسة على التوالي، فقد كان آخر بطولتين للنادي العريق في عام 2017 عندما فاز الفريق بقيادة جوزيه مورينيو بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

ويبحث فريق الشياطين الحمر عن السبب الحقيقي الذي أبعد فريقهم عن البطولات، في ظل تواجد الأسماء الكبيرة في النادي مع ضخ الملايين بشكل متواصل في سوق الانتقالات.

كيف صرف مانشستر في المواسم السابقة؟

مع نهاية الموسم الماضي بدأت إدارة مانشستر يونايتد في البحث عن الأسماء التي تستطيع جلب البطولات للنادي، وإرضاء الجماهير الغاضبة عن الابتعاد الذي طال.

ولذلك استقر سوق الشياطين الحمر على بعض اللاعبين الذي ينتظر منهم الكثير في الفترة المقبلة، مع عودة أسطورة النادي كريستيانو رونالدو.

حيث أنفق اليونايتد 140 مليون يورو على الصفقات الجديدة، وجاءت المصاريف المدفوعة على النحو التالي، سانشو (85) وفاران (40) وكريستيانو (15).

وبذلك يكون النادي الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الإنجليزي قد صرف 740 مليون يورو في الخمس سنين الماضية، دون تحقيق أن نتيجة تذكر.

سيناريو درامي

ما يعيشه الفريق هو سيناريو درامي بما تحمله الكلمة من معنى، فمانشستر يمتلك كل الأدوات التي من الممكن أن تجعله في المقدمة.

وعلى الرغم من ذلك، فيخرج الفريق من مشكلة لأخرى دون أي تطوير في الحالة الفنية له، كما أنه يحبط عزيمة مشجعيه.

حيث يأتي للنادي لاعبين مثل مارسيال بحوالي 70 مليون يورو دون أن يضيف للفريق، فيما فان دي بيك للإعارة بعد تعاقد الإدارة معه ب 39 مليون يورو.

كما أن عودة كريستيانو عليها العديد من علامات الاستفهام، حول مخطط الإدارة في الاستفادة منه، وعن السبب الرئيسي لتفضيل رونالدو لليونايتد عن غيرهم في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نادي ليستر سيتي في الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإنجليزي في الثاني من أبريل المقبل.

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