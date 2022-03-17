7 ملايين دولار .. الهلال يضع عينه على دبابة الأهلي واللاعب يتحفظ

يبدو أن مسؤولي الهلال السعودي خلال مواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية الإمارات 2021، لفت أنظارهم أحد لاعبي الأحمر، ويسعون لخطفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

الزعيم يعود بهزيمة مخزية من المونديال:

الزعيم شارك في النسخة الأخيرة من مونديال الأندية، بعدما توج بطلًا لدوري أبطال آسيا، بالفوز أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة.

هذه المشاركة هي الثانية في تاريخ الأزرق في الحدث العالمي، بعد نسخة 2019، التي احتل بها المركز الرابع.

في 2021، احتل المركز الرابع أيضًا، لكنه عاد بهزيمة ثقيلة أمام الأهلي في المباراة الأخيرة برباعية نظيفة، في لقاء شهد طرد ماتيوس بيريرا ومحمد كنو؛ ثنائي الهلال، في الشوط الأول.

الهلال يضع عينه على دبابة الأهلي:

وفقًا لصحيفة "المصري اليوم" فإن الهلال يرغب في ضم المالي أليو ديانج؛ دبابة وسط ملعب القلعة الحمراء، في نهاية الموسم الجاري، إذ رصد مسؤولوه سبعة ملايين دولار لحسم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة المصرية أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، ويتحفظ على اللعب في آسيا أو الانتقال لأي فريق إفريقي آخر، مشيرة إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء لن يمانعوا رحيله حال وصول عرض مادي مناسب للنادي ولديانج.

"المصري اليوم" أكدت كذلك أن الدبابة يمتلك عرضين من إسبانيا، لكن لن يتم مناقشة رحيله إلا بعد نهاية النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

ماذا قدم ديانج مع الأهلي؟

صاحب الـ24 عامًا انضم للشياطين الحمر في صيف 2019، قادمًا من مولودية الجزائر، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2025-26.

ونجح ديانج في إقناع الجميع بأدائه خلال فترة قصيرة من انضمامه، حتى أجمع النقاد على أنه لاعب بمواصفات أوروبية.

وشارك المالي في 111 مباراة بمختلف البطولات بالقميص الأحمر، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع سبعة آخرين.

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