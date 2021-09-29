7 أضعاف .. فرق سقف الرواتب المسموح بين برشلونة وريال مدريد!

موقف برشلونة وريال مدريد في قائمة سقف الرواتب المسموح بها

كشف تقرير إذاعي، اليوم الأربعاء، عن سقف الرواتب المسموح به بالنسبة لأندية الدوري الإسباني لموسم 2021-2022، والذي لا يمكن تجاوزه حسب قوانين اللعب المالي النظيف لرابطة الليجا.

وجاءت المفاجأة بأن السقف المسموح لبرشلونة إنفاقه على الرواتب هذا الموسم انخفض وأصبح يحتل المركز السابع في ترتيب أندية الدوري الإسباني، فيما تصدر ريال مدريد القائمة.

برشلونة يعيش فترات سيئة على المستوى الاقتصادي، واضطر أن يتخذ بعض الإجراءات الصارمة كالتخلي عن ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ورحيل عدد من المواهب الشابة مقابل صفقات مجانية وإعارات.

ملخص صيف برشلونة الماضي كان محاولة لتصحيح مسار الفريق الاقتصادي وتقليل سقف الرواتب وحل كوراث جوسيب ماريا بارتوميو حتى لو كان ذلك على حساب المشروع الرياضي.

ماذا كشف التقرير بخصوص برشلونة؟

حسب ما ورد عن برنامج "partidazo“ لإذاعة كوبي الإسبانية، فإنه قد تراجع سقف الرواتب المسموح به لنادي برشلونة عن الموسم الماضي، إذ كان يبلغ 347 مليون يورو حتى أصبح الآن لا يتجاوز 97 مليون يورو.

النادي الكتالوني خاض مفاوضات كبيرة مع لاعبيه لتخفيض رواتبهم وأنقذ المدافع جيرارد بيكيه الفريق بتخفيض كبير في راتبه، مما سمح بتسجيل لاعبين جدد كالهولندي ممفيس ديباي والإسباني إيريك جارسيا والأرجنتيني سيرخيو أجويرو، لكن يبدو أن الأزمة المالية الفريق مستمرة.

ما هو موقف ريال مدريد؟

حسب اللائحة التي كشفت عنها تقرير الإذاعة الإسبانية، فسقف الرواتب المسموح بها لريال مدريد تضاعف تقريبًا مرتين، إذ انتقل من 473 مليون يورو الموسم الماضي إلى 739 مليون يورو حاليًا.

لا تصل رواتب لاعبي ريال مدريد للسقف المسموح، وهو ما يمنح إدارته فرصة التعاقد مع نجوم كبار ومنحهم رواتب عالية الصيف المقبل.

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