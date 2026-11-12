بعد 63 دقيقة .. ألابا يواجه شبح "الرحيل السريع" عن أودينيزي!

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لم يجد صاحب الـ34 عامًا ناديًا جديدًا إلا في نهاية سبتمبر، لكن فصل إيطاليا قد ينتهي قريبًا.

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تجربة جديدة مليئة بالعثرات، هكذا يمكن وصف ما يمرّ به ديفيد ألابا، مع ناديه أودينيزي الإيطالي، في ظل قلة دقائق المشاركة، والآن تدور التكهنات بالفعل حول نهاية سريعة لمدافع الفريق.

المدافع النمساوي، الذي حقق انطلاقته العالمية مع بايرن ميونخ، لم يحصل على عقد جديد مع ريال مدريد بعد خمس سنوات ملأتها الإصابات، غير أن البحث عن نادٍ جديد اتسم بالصعوبة، قبل أن يجد ضالته أخيرًا في نهاية سبتمبر ويوقّع لموسم واحد مع أودينيزي.

وشارك ألابا للمرة الأولى في منتصف أكتوبر، عندما لعب كبديل لمدة 18 دقيقة في الخسارة التي مُني بها ناديه الجديد (1-2) أمام تورينو. وبعد أسبوع واحد، سُمح له باللعب أساسيًا في مباراة فريقه على أرضه ضد ليتشي، وكان فريقه متأخرًا بالفعل بهدفين نظيفين عند استراحة الشوط الأول، وعلى إثر ذلك جرى استبداله من قِبل المدرب كوستا رونياتش. وكانت تلك آخر ظهور حتى الآن لألابا، قبل أن يغيب بسبب إصابة في عضلة الساق.

وتدور بالفعل في وسائل الإعلام النمساوية تكهنات حول ما إذا كان هذا هو كل ما سيقدّمه المدافع البالغ من العمر 34 عامًا، والذي اضطر مرارًا خلال مسيرته إلى التعامل مع إصابات عنيدة في عضلة الساق، كما أن رونياتش، المدرب الذي جلبه إلى أودينيزي، لم يعد موجودًا هو الآخر؛ فقد تولى باولو زانيتي المسؤولية منه على الخط الجانبي، لكن الأمور لم تسِر بشكل أفضل حتى الآن مع المدرب الجديد أيضًا؛ فبعد الخسارة (1-2) في البندقية، تراجع أودينيزي إلى المركز الأخير في الدوري الإيطالي، وبات في خطر هبوط بالغ.

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توّج ألابا بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع كل من بايرن ميونخ وريال مدريد، كما أحرز لقب الدوري عشر مرات مع بايرن، ومرتين مع الملكي، وفي وطنه النمسا، اختير عشر مرات لاعب العام في كرة القدم.

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توّج ألابا بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع كل من بايرن ميونخ وريال مدريد. كما أحرز لقب الدوري عشر مرات مع بايرن، ومرتين مع الملكي. وفي وطنه النمسا، اختير عشر مرات لاعب كرة القدم للعام.