60 مباراة مجانية عبر أبو ظبي الرياضية .. بشرى سارة لعشاق الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي لم يُبث فضائيًا خلال الموسم الأخير

زف المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي بشرى سارة لعشاق الدوري الإيطالي في الوطن العربي، حيث أعلن بث قنوات أبو ظبي الرياضية لجميع قمم السيري آ مجانًا خلال الموسم القادم.

الموسم الماضي من الكالتشيو لم يُبث فضائيًا في المنطقة العربية لعدم تقدم أي جهة بعرض مناسب لرابطة الدوري الإيطالي، وقد تم بث المباريات عبر حساب الرابطة الرسمي على يوتيوب بمعلقين عرب.

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قنوات أبو ظبي الرياضية كانت قد أعلنت فوزها بالحقوق في وقت مبكر هذا الصيف، لكنها صدمت الجميع في الساعات الأخيرة حين أفادت أن بث المباريات سيكون عبر منصة "ستارز بلاي" وليس فضائيًا، وهو ما أثار استياء المتابعين.

الكعبي أكد أن الحصول على حقوق البث للأحداث الكبرى ليس بالأمر السهل، مشيرًا إلى أن الجهات المالكة تضع الكثير من الشروط وتشدد على ضرورة الالتزام بها، خاصة البث في نطاق جغرافي محدد.

وأضاف المعلق المخضرم عبر حسابه على تويتر أنه رغم ذلك إلا أن أبو ظبي للإعلام نجحت في إقناع رابطة الدوري الإيطالي ببث 60 مباراة من الموسم القادم على قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة، مما يعني أن جميع القمم الكبرى ستبث مجانًا للمشاهدين العرب.

تغريدة الكعبي أحدثت ردود فعل إيجابية جدًا بين محبي الكالتشيو في المنصة الزرقاء، حيث رحبوا جميعًا ببث هذا العدد الكبير من المباريات مجانًا.

يُشار إلى أن موسم 2022-2023 من السيري آ سينطلق في الـ13 من أغسطس القادم، وخلاله سيدافع ميلان عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يشهد الموسم إثارة كبيرة خاصة مع الصفقات القوية لأندية البطولة وخاصة إنتر وروما ويوفنتوس.