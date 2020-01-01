6 ضحايا لانتفاضة مانشستر يونايتد مع سولشاير

بدأ مانشستر يونايتد في الاستماع إلى العروض المقدمة لستة لاعبين هذا الصيف..

بدأ مانشستر يونايتد في الاستماع إلى العروض المقدمة لستة لاعبين هذا الصيف ، حيث يسعى أولي جونار سولشاير لجمع الأموال لتضخم صندوق نقله.

ويمكن بيع كل من أليكسيس سانشيز ، وكريس سمولينج ، وماركوس روخو، وفيل جونز ، وجيسي لينجارد ، ودييجو دالوت ، إذا جاءت العروض المناسبة في الوقت الذي يستعد فيه سولشاير لتصعيد أولد ترافورد.

ويسعى سولشاير للحصول على خدمات هدف بوروسيا دورتموند "جادون سانشو " ، ويرغب أيضًا في جلب مهاجم آخر ولاعب وسط دفاعي إذا سمحت الأموال بذلك.

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ونظرًا للأثر المالي لأزمة فيروس كورونا، فمن غير المنتظر أن يتم إنفاق مبلغ مالي كبير يضاهي صافي الـ75 مليون جنيه استرليني(82 مليون يورو) التي أنفقها النادي هذا الموسم، خاصة بعد الحصول على برونو فيرنانديش مقابل 47 مليون جنيه استرليني(51 مليون يورو).

فإذا تمكن النادي من التخلص من اللاعبين الهامشيين سوف يحصل على ميزانية كبيرة وهذا ما يريده سولشاير، فقد غادر سبعة لاعبين كبار بالفعل منذ توليه تدريب مانشستر يونايتد ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد.

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وتعتبر إزالة راتب سانشيز البالغ 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع من الأولويات ، ويبدو يونايتد متحمسًا أو متشجعًا بعد عودة صاحب الـ31 عامًا إلى مستواه خلال إعارته إلى إنتر، حيث يساهم يونايتد حاليًا بمبلغ 175000 جنيه إسترليني في الأسبوع من أجل دفع أجر سانشيز له من أجل عدم اللعب في النادي.

وقد يحرص روما على تمديد إعارة سمولينج لموسم آخر لكن يونايتد يرغب في البيع والمحادثات جارية حول صفقة محتملة بقيمة 21 مليون جنيه استرليني ، حيث يمكن أن يقضي المدافع البالغ من العمر 30 عامًا موسمًا آخر على سبيل الإعارة ولكن مع التزام النادي بشرائه الصيف المقبل.



أما عن لينجارد فقد يجلب أكبر عائد مالي ويتم مراقبة وضعه من قبل عدد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا، حيث أن صاحب الـ27 عامًا الذي انضم العام الماضي إلى قائمة عملاء مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، عانى لتقديم مستوى جيد وتراجع ترتيبه بين زملائه.

كما أن روجو البالغ من العمر 30 عامًا الذي تم تأديبه مؤخرًا من مانشستر يونايتد بسبب كسر قواعد التوقف في الأرجنتين معار حاليًا في إستوديانتس و فائض عن الحاجة.

وبالنسبة إلى جونز لم يعد من الممكن الاعتماد عليه وسيسمح له بالمغادرة إذا جاء العرض المناسب، حيث أن صاحب الـ28 عامًا ظهر مرة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام .

انضم البرتغالي دالوت إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبلغ 19 مليون جنيه استرليني(21 مليون يورو ) قادمًا من بورتو بقيادة جوزيه مورينيو في 2018 ، وسعى جاهدًا لإقناع سولشاير ويريد كرة قدم منتظمة ، في ظل تفضيل الترويجي لكل من آرون وان بيساكا ولوك شو وبراندون ويليامز.