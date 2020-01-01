5 لاعبين بالنصر والأهلي يطاردهم شبح الغياب عن نصف النهائي الآسيوي

الإنذارات تهدد لاعبي الراقي والعالمي

يخوض عدد من لاعبي النصر و الأهلي السعوديين، مواجهة اليوم الأربعاء، بدوري أبطال آسيا ، بحذر شديد، في ظل ملاحقة الإيقاف لهم حال حصولهم على بطاقات صفراء في مباراة الليلة.

العالمي والراقي يلتقيان في تمام الساعة الرابعة و40 دقيقة عصرًا بتوقيت الرياض، على استاد جاسم بن حمد، ضمن ربع نهائي دوري الأبطال.

خطوة إيجابية يدرسها الاتحاد الآسيوي للنسخة المقبلة من دوري الأبطال

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يهدد الإيقاف والغياب عن لقاء نصف النهائي ثنائي النصر؛ عبد الفتاح عسيري وعبد الرحمن الدوسري، اللذين تحصلا على إنذارين في لقاء دور الـ16 أمام التعاون السعودي .

أما من الأهلي فهناك علي الأسمر ومحمد آل فتيل وعبد الله حسون، الذين أشهر الحكم البطاقات الصفراء لهم في دور الـ16 أيضًا، خلال مواجهة شباب الأهلي الإماراتي .

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة برسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي، التي ستقام في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت الرياض مساء الليلة أيضًا.

وكان الأهلي قد صعد لربع النهائي بعد التغلب على شباب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

أما صعود النصر فجاء على حساب التعاون، بهزيمته بهدف وحيد، سجله المغربي عبد الرزاق حمد الله.

يذكر أن قوانين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تنص على رفع كافة الإيقافات والبطاقات الحمراء والصفراء عن المتأهلين إلى نهائي دوري الأبطال.