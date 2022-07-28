5 شروط .. كيف يمكن أن نرى موسمًا مختلفًا من الدوري السعودي؟

الموسم الجديد من المقرر أن ينطلق في 25 من أغسطس المقبل

وضع الإعلامي الرياضي بتال القوس خمسة شروط أمام رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم بمختلف لجانه، عليهم تنفيذها، كي يكون الموسم المقبل مختلفًا عن سابقيه.

الموسم الجديد من الدوري السعودي من المقرر أن ينطلق في 25 من أغسطس المقبل، وسيشهد لأول مرة غياب الأهلي، الذي هبط لدوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، لأول مرة في تاريخه.

وانتهى الموسم الماضي في 27 من يونيو الماضي، إذ يعد الموسم الأطول في تاريخ المسابقة، نظرًا لكثرة التوقفات، للمشاركات الخارجية للمنتخبات والأندية.

ما هي شروط القوس لموسم مختلف؟

الإعلامي الرياضي يرى أن الصفقات الجديدة للأندية تُنبيء بموسم مختلف، لكن يجب أن يكتمل بقرارات المسؤولين.

وشملت شروط القوس أمورًا تتعلق بالتوقفات التي من المنتظر أن تحدث، بجانب الجانب التحكيمي، ولائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

وكتب القوس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاندية تستعد وبدأت معسكراتها لموسم مرتقب.. والتعاقدات المبرمة حتى الان حتى من أندية الوسط توحي بموسم مختلف.. ماذا ينقص دورينا حتى تكتمل الصورة الجميلة.. ؟

"لدينا مشكلة في الجدولة والتوقف فترة طويلة قبل المونديال. تحتاج إعادة نظر، مشكلة أخرى مماثلة في استدعاءات المنتخب الاولمبي المشارك في "الاسلامية" الذي سيبدأ معسكره قبل عشرة أيام من الدورة، أم المشاكل.. التحكيم. هل غيرت اللجنة أي شيء؟ سواء في اختيار الاجانب او تأهيل المحلي".

وأضاف: "أيضا.. لائحة الانضباط.. سمعنا عن تعديلات بعض موادها اثناء اجتماع الرابطة.. الموسم على الابواب.. هل عدلت؟ هل ارسلت للأندية للنقاش؟، الاندية تستعد.. وتحضر لموسمها والأكيد أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يريد أيضا موسما ناجحا له وللدوري.. وتحضيراته يفترض الا تقل عن بقية التحضيرات".

واختتم: "أخيرا.. هل يمكن أن نبدأ الموسم بدون ملفات معلقة؟ افترض ذلك.. وافترض أن قضيتي كنو والتسجيلات تحسم قبل وقت كاف من الموسم الجديد.. لنترك النصر الطرف الاول في القضيتين جانبا.. لكن هل من المنطق الا يعرف الاتحاد والهلال مصيرهما وقرارات القضيتين قد تؤثر على موسمهما؟".