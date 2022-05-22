"5 خطوط للتسلل في مصر وليسوا راضين،"عيب" ما يحدث في الدوري السعودي"

وجه الناقد الرياضي تركي الحربي انتقادًا لاذعًا لتقنية الفيديو المستخدمة في الدوري السعودي، حيث قارنها بتلك الموجودة في الدوري المصري، خاصة فيما يتعلق برسم خطوط التسلل.

تقنية الفيديو كانت قد ألغت هدفًا للنصر أمام الرائد يوم أمس، في المباراة التي لعبت لحساب الجولة الـ27 من الدوري السعودي وانتهت لصالح الأصفر بثلاثية نظيفة، وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا وسط حديث العديد عن صحته وخطأ الحكام إلغائه.

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يوم أمس في مصر شهد حالة جدلية جدًا في مباراة الأهلي وإنبي، إذ سجل العملاق الأحمر هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع وقد نال حكم الفيديو وقتًا طويلًا حتى جزم بصحته وعدم وجود تسلل على المهاجم حسام حسن.

الصورة أظهرت في السعودية رسم خطين لاستيضاح التسلل فيما امتلأت شاشة الدوري المصري بخطوط التسلل التي وصلت إلى 5، وهو ما لفت أنظار الحربي.

الصحفي كتب قائلًا مع نشر صورة تجمع شاشتي التلفاز في مصر والسعودية "تسلل !! الرائد النصر".

تابع "في مصر 5 خطوط من الفار لتحديد التسلل وماهم راضين!! وربعنا خطين أحمر وأزرق وده يمين وده يسار!! والله عيب اللي قاعد يصير عندنا".

🔴 تسلل !!#الرايد_النصر

في مصر 5 خطوط من الفار لتحديد التسلل وماهم راضين!!

وربعنا خطين احمر وازرق وده يمين وده يسار!!

والله عيب اللي قاعد يصير عندنا pic.twitter.com/wfrcz4cLbP — تركي الحربي 📰🖋 (@Turki_alharbi44) May 22, 2022

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مطارده الهلال، فيما رفع النصر عدد نقاطه بالفوز أمس إلى 54 نقطة في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.