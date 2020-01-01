5 تغييرات في المباراة.. اقتراح جديد لاستئناف المسابقات الأوروبية

هل يتم الموافقة على المقترح بزيادة عدد التغييرات في المباراة الوحدة؟

اقترح كلاوديو رانييري، المدير الفني لنادي سامبدوريا، زيادة عدد التغييرات في المباراة الواحدة من 3 إلى 5 حال تم استئناف المسابقات وخوض لقاء كل 72 ساعة.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة إيطاليا في خوض مباريات الكأس قبل الدوري.

وكان الاتحاد الإسباني قد اقترح خوض مباراة كل 48 ساعة حال استكمال المسابقة وذلك لضمان سرعة الانتهاء منها، ولكن رابطة اللاعبين رفضت وطلبت أن يكون الحد الأدنى 72 ساعة.

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وقال رانييري في تصريحات مع Rai1 الإيطالية: "لو خضنا مباراة كل 3 أيام سيكون ذلك جيدًا لإنهاء الدوري في شهر واحد، ولذلك أوافق على هذا الاقتراح بشدة ولكن بشرط".

وتابع: "يجب أن يكون هناك 5 تغييرات في المباراة الواحدة، لأنّه لو لم نفعل ذلك فهذا ضغط أكبر على اللاعبين".

رانييري واصل: "قرأت أنّه في انجلترا يفكرون في هذا الحل، وبالتالي سوف يكون الأمر مناسبًا للجميع".

وفي إسبانيا، أيد رئيس فياريال، فيرناندو رويج، إمكانية خوض مباراة كل يومين بشرط تطبيق قانون التغييرات الخمس.

واختتم: "لا توجد أزمة في ضغط المباريات ولكن المداورة ستصبح شيئًا رئيسيًا ولذلك زيادة عدد التغييرات سوف يكون مفيدًا".

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الإسباني حدد أسماء الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حال تم إلغاء الليجا.