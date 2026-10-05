5 أشهر مجانية في الروسونيري.. خطة ميلان السرية لخطف إندريك من ريال مدريد!

أبدى نادي ريال مدريد انفتاحه على إعارة مهاجمه البرازيلي الشاب إندريك، وسط اهتمام كبير من نادي ميلان الإيطالي بالاستفادة من خدمات اللاعب، حيث يرحب الميرينجي بإخراجه في إعارة جديدة، وهو ما يسعى ميلان لاستغلاله بضم اللاعب لمدة 5 أشهر مجانًا، مع الاتفاق على إعادة تقييم الموقف ومناقشة مستقبله في الصيف المقبل.









معاناة في سانتياجو برنابيو

يعيش إندريك، الذي تبلغ قيمته السوقية حاليًا نحو 40 مليون يورو، وضعًا معقدًا مع ريال مدريد هذا الموسم؛ حيث اكتفى بالظهور لمدة 4 دقائق فقط خلال مواجهة "إلتشي" في الدوري الإسباني. وعانى المهاجم الدولي البرازيلي من إصابة عضلية في بداية الموسم أبعدته عن الملاعب، قبل أن يجد نفسه أسيرًا لمقاعد البدلاء بعد تعافيه تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.





في غضون ذلك، من المتوقع أن يندمج إندريك -في حال انتقاله على سبيل الإعارة- بسلاسة مع مشروع الروسونيري الجديد، وأن يتناسب مع آليات الفريق الهجومية. وما يعزز من فرص إتمام الصفقة، العلاقة الممتازة التي تجمع بين جيري كاردينالي، الرجل الأول في إدارة النادي الإيطالي، ووكالة "روك نيشن سبورتس" التي تدير أعمال إندريك، وهو ما من شأنه أن يسهل عملية الوساطة والتفاوض بين الأندية عبر هذه الوكالة الرياضية العملاقة التي أسسها مغني الراب الشهير "جاي زي".

أرقام مميزة رغم صغر السن

يمتلك إندريك، المولود في مدينة "تاجواتينجا" البرازيلية، مسيرة لافتة رغم صغر سنه. فقد خاض المهاجم، البالغ طوله 1.72 متر، 24 مباراة دولية مع منتخب البرازيل الأول، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف.

وعلى مستوى الأندية، انضم إندريك إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادمًا من بالميراس في صفقة بلغت قيمتها 47.5 مليون يورو، ولعب بقميص الملكي إجمالاً 41 مباراة، مسجلاً 7 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

كما يمتلك اللاعب تجربة إعارة ناجحة مع نادي ليون الفرنسي في الموسم الماضي، حيث شارك في 21 مباراة، وسجل 8 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة. أما انطلاقته الحقيقية فكانت مع فريقه الأم بالميراس، الذي خاض معه 82 مباراة، هز خلالها الشباك 21 مرة وصنع 3 أهداف.