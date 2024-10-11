لضمان التألق في الملعب وخارجه .. 5 أسباب تدفع نجوم كرة القدم لإزالة شعر الأرجل!

يا تُرى ما هي؟!

يُبدي نجوم كرة القدم العالمية استعدادهم لفعل أي شيء يوفر لهم الراحة ويجعلهم أفضل في التدريبات والمباريات، لذلك يهتم أغلبهم بالعناية بصحتهم الشخصية، ومن أغرب هذه الممارسات هي إزالة شعر الأرجل.

ولعل أبرز الأسباب التي تدفع اللاعبين إلى هذا الإجراء هو الاستخدام المستمر للاصقات الطبية الكبيرة، خصوصًا بعد المباريات أو التدريبات الشاقة؛ حيث يحتاجون إلى وضع لاصقات على العضلات المصابة أو المجهدة، ووجود الشعر يجعل عملية وضع وإزالة هذه اللاصقات مؤلمة للغاية.

كما يتخلص اللاعبون من شعر أرجلهم للحصول على جلسات مساج مريحة للعضلات في عمليات الاستشفاء التي يخضعون لها بشكل شبه يومي بعد التدريبات والمباريات. ويتم استخدام زيوت وكريمات خاصة قد يعيق الشعر وصولها إلى مسام الجلد وامتصاصها بشكل كامل.

وجود الشعر على الأرجل يجعل جلسات "المساج" التي يقوم بها المدلك وأخصائي العلاج الطبيعي أصعب وغير مفيدة، حيث يصبح غير قادر على توزيع "الجل" الخاص بالمساج على الجلد بشكل كامل، لذلك يجد اللاعبون في إزالة الشعر خيارًا مثاليًا لضمان استفادتهم الكاملة من التدليك.

وهناك أسباب أخرى بعيدة عن الجوانب الطبية تدفع اللاعبين لحلاقة شعر الأرجل، وتتعلق بالظهور في الإعلانات التجارية للماركات العالمية؛ لذا يحرص جميع اللاعبين على الاهتمام بمظهرهم الشخصي، بل ويتحول الكثير منهم إلى "موديل" لعرض المنتجات والاستفادة من المكاسب المادية من وراء الإعلانات.

وعلى مستوى المظهر، فإن إزالة الشعر تجعل الأرجل تبدو أكثر قوة وتظهر عضلات الفخذ والسمانة بمظهر لامع، وهو أمر يراه اللاعبون مهمًا لتقديم صورة قوية وجذابة للجماهير والرعاة. كلما بدت الأرجل أكثر تحديدًا ووضوحًا، زادت فرصة اللاعبين للتسويق لأنفسهم سواء من خلال الإعلانات أو عقود الرعاية.

وتشير أيضًا بعض الدراسات العلمية إلى أن اللاعبين دائمًا يسعون لتحسين أدائهم بأي وسيلة ممكنة. وجود شعر على الأرجل يزيد من مقاومة الهواء للاعب بشكل طفيف أثناء الركض، في حين أن الأرجل الخالية من الشعر تجعل اللاعب أكثر انسيابية وسرعة. قد يكون هذا العامل غير ملحوظ بشكل كبير خلال المواقف العادية، لكنه قد يُحدث فرقًا طفيفًا ولكنه مهم في لحظات السرعة والانطلاقات الحاسمة.

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وإلى جانب الفوائد العملية لإزالة شعر الأرجل، هناك أيضًا عامل النظافة الشخصية؛ حيث تجعل إزالة الشعر العناية بالبشرة والنظافة أكثر سهولة، خاصة في ظل التعرق الشديد خلال المباريات والتدريبات. الحفاظ على الأرجل خالية من الشعر يساعد في تقليل تراكم العرق والبكتيريا، مما يقلل من فرص الإصابة بالالتهابات أو التهيجات الجلدية.

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