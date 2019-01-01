5 أسئلة تتحكم بعودة اللاعب للمباراة بعد تعرضه للإرتجاج

يخضع اللاعب لاختبار سريع..

كتب | وحيد رزق المصري - فيسبوك

شهدت مباراة توتنهام وأياكس أمس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تعرض مدافع السبيرس، يان فيرتونخين، لإصابة قوية في الرأس، خرج على إثرها من المباراة.

والتحم المدافع البلجيكي بشكل قوي برأسه مع زميله توبي ألدرفايرلد وحارس أياكس أندري أونانا، ليسقط وهو ينزف أثناء علاجه، ولكنه عاد للميدان ليغادر بعدها بثوان بعدما ظهر غير متزنًا.

واشتبه في تعرض اللاعب لإصابة بإرتجاج، لكن اللقطة المثيرة للجدل كانت في قيام الطاقم الطبي لتوتنهام بالسماح له بالدخول للملعب لمواصلة اللعب، على الرغم من إشارات الحكم نفسه بأن اللاعب يُعاني من الإصابة.

ومن المعروف أنه في حالات تعرض اللاعب للإرتجاج في مباريات رياضية بمختلف أنواعها فإن المعالج الطبي الذي يقوم بتفحصه في الميدان والتاكيد على قدرته على استكمال المباراة يطرح عليه 5 أسئلة تعرف باسم اختبار مادوكس Maddocks Score حيث ينال نقطة واحدة مقابل كل إجابة صحيحة وبناء على مجموعه يتم إعطائه الإذن الطبي للعودة للعب مع زملائه.

والاسئلة هي:

ما هو اسم الملعب الذي تجرى فيه هذه المباراة؟ في أي شوط من المباراة نحن الآن؟ من سجل آخر هدف في المباراة ؟ ما اسم الفريق المنافس الذي واجهته في المباراة الماضية لناديك؟ هل فاز فريقك بمباراته الماضية ؟

إن لم يتمكن الرياضي من الإجابة بشكل صحيح على جميع الاسئلة أو أعطى إجابات متفاوتة عليها فإن القرار الطبي هو عدم أشراكه مجددًا في المبارة والاختبار تمت تسميته على خبير علم الأعصاب الأسترالي D.L. Maddocks الذي كان اول من وضعها كوسيلة أولية لبحث الوضع العصبي للرياضي في حال مواجهته لارتجاج أثناء ممارسة رياضته وهي التي يتم اجراؤها فقط بعد الاصطدام في الملعب بشكل مباشر وليس في حال تواجد الشخص في وضع الراحة بعد الحادثة بساعات.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإنجليزي وبسبب خطورة تلك النوعية من الإصابات، فقد ألزم الأندية بضرورة استبدال اللاعب إذا تأكد أو اشتبه بفقدانه للوعي خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

قبل ذلك كان يُمكن للاعب الذي يتعرض لاصابة في الرأس العودة لإكمال المباراة في حال تلقى موافقة الجهاز الطبي.