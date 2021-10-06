482 مليون يورو.. خسائر برشلونة الاقتصادية في السنة المالية 2020-2021

برشلونة يسجل خسائر اقتصادية فادحة في السنة المالية الماضية.

جاءت نتيجة السنة المالية 2020-2021 لنادي برشلونة الإسبانية كارثية، بعدما أغلق "البلوجرانا" السنة المالية مع 481 مليون يورو من الخسائر.

وتأتي تلك الخسارة رغم توقعات مجلس الإدارة السابق بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو أن تسجل السنة المالية 20-21 مكاسب بقيمة مليار يورو، لكن الفارق قبل احتساب الضرائب بلغ -556 مليون يورو.

فيران ريفرتر الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة كشف كافة التفاصيل الخاصة بميزانية برشلونة، والخسائر الكبيرة التي تلقاها النادي خلال العام الماضي.

ما هي أسباب خسائر برشلونة؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلت تصريحات ريفرتر، والتي أكد خلالها أن أحد أسباب الخسائر الاقتصادية هو أن توقعات الدخل لم تكن دقيقة على الإطلاق.

برشلونة لم يتمكن من إعادة فتح ملعب "كامب نو" في الوقت المناسب، ولم يحصل على 100 مليون لصالح شركة النادي، بالإضافة إلى أن المبيعات المتوقعة للاعبين لم تحقق ربحًا قدره 25 مليون يورو.

وفيما يخص التكاليف، لم يحقق جدول التفاوض بشأن رواتب لاعبي الفريق الأول القيمة المدرجة في الميزانية.

وأراد برشلونة خفض فاتورة الأجور إلى 335 مليون يورو، لكن تم تركها عند 462 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، وحسب ريفرتر فإنه: "لم يتم التعرف على بعض الالتزامات التي كشفت عناية واجبة، مثل تخفيض قيمة اللاعبين، أو أنواع أخرى من الانخفاض، هذا البند في الواقع، هو الذي كان له أكبر تأثير على الفرق بين النتيجة الاقتصادية والميزانية، واضطر برشلونة لدفع 262 مليون يورو أكثر مما كان متوقعًا".

كيف أثرت العمولات في خسائر برشلونة الاقتصادية؟

تعتبر مدفوعات العمولات الفلكية التي حصل عليها الوسطاء أحد الأسباب العديد التي تفسر الوضع الاقتصادي الكارثي لنادي برشلونة.

وخلال عرض الشفافية الذي قام به فيران ريفرتر، أفاد المدير التنفيذي لبرشلونة أن عمولات الوسطاء بلغت خلال موسمين ونصف 48 مليون يورو.

تظهر هذه الأرقام أنه في الآونة الأخيرة، دفع برشلونة عمولات تتراوح بين 20 و30% للوسطاء، بينما تكون النسبة عادة حوالي 5% فقط.

وقال ريفرتر: "نتيجة لذلك، إذا أضفت هذه الأرقام إلى فاتورة الأجور المرتفعة، فإن الزيادة في الديون وصعوبة إيجاد مخرج للاعبين الزائدين عن الحاجة، يعد نموذج إدارة غير مستدام".

وأضاف: "لولانا لوصلت فاتورة الأجور 835 مليون يورو، 108% من دخل النادي، كان السبب في ذلك هو الحصول على ثلاثة من أغلى خمس صفقات في تاريخ برشلونة".

هل يقرر برشلونة مقاضاة بارتوميو ومجلس إدارته؟

المدير التنفيذي لنادي برشلونة كشف كذلك عن تجاوزات في التكاليف، وعمليات تجديد مبالغ فيها، بالإضافة إلى عمولات كبيرة للغاية في صفقات الانتقالات.

السؤال الذي تم تداوله، هو هل يوجد أدلة موثوقة على وقوع جرائم لجلب شخص ما إلى العدالة؟

ريفرتر ترك الأمر معلقًا حين قال: "عندما نحصل على الاستنتاجات سنقرر ما هي الإجراءات المناسبة، الخدمات القانونية في النادي ستخبرنا".

وقال في ختام حديثه: "لا ينبغي أن أقول ذلك، هناك العديد من الاختبارات، وعندما ننتهي سنقرر".

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