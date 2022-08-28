48 ساعة حاسمة .. النهاية تقترب في قضية كنو والنصر

هل تخرج القرارات منصفة للهلال أم سينتصر النصر من جديد؟

بعد ثمانية أشهر كاملة من الواقعة، يبدو أننا على مشارف إغلاق ملف قضية نادي النصر السعودي ضد جاره الهلال ولاعبه محمد كنو نهائيًا، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ما هي تفاصيل قضية كنو والنصر؟

البداية كانت في الميركاتو الشتوي الماضي، وقتما حصل العالمي على توقيع اللاعب بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم، لينجح النصر في الحصول على توقيعه كلاعب حر.

Shahid

الهلال حاول تجديد عقده مرارًا وتكرارًا، لكن الخلاف حول الأمور المادية، حال دون التجديد قبل دخول العالمي على الخط.

لكن بعد التوقيع للنصر بأيام، أعلن الهلال رسميًا تجديد عقد كنو، بعد مشهد بكائه رفقة فهد المفرج، عقب تتويج الزعيم بطلًا لكأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي، في السادس من يناير الماضي.

النصر اتخذ بعدها إجراءاته القانونية بشكل رسمي، بتقديم شكاوى أمام غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

الغرفة أنصفت العالمي، وقررت في مايو الماضي، إيقاف كنو أربعة أشهر، وحرمان الهلال من التعاقدات لفترتين، مع إلزامهما بدفع 27 مليون ريال للأصفر.

بالطبع الهلال استأنف على هذه القرارات مع تقديم طلب تدابير وقتية أمام مركز التحكيم، لتعطيل تنفيذ القرارات، لحين البت في الاستئناف، وكذلك استأنف النصر مطالبًا بتغليظ العقوبات.

لكن مركز التحكيم رفض طلب الزعيم، وألزمه بعدم إبرام تعاقدات في الميركاتو الصيفي الجاري.

ما هي تطورات القضية؟

الهلاليون ينتظرون بفارغ الصبر قرارات الاستئناف، أملًا أن تخرج لصالحهم ويلحق ناديهم بالميركاتو الجاري، والذي يتبقى على انتهائه أربعة أيام فقط.

وفقًا للإعلامي الرياضي محمد الشهراني؛ مقدم برنامج "الحصاد الرياضي"، فإنه تم أول أمس الجمعة، إغلاق باب المرافعات في القضية نهائيًا.

وأوضح الإعلامي أنه من المنتظر أن يُصدر القرار النهائي خلال 48 ساعة تقريبًا، مشددًا على أن هذه القضية سيتم الانتهاء منها بعد هذه القرارات.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا