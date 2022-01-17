48 ساعة .. برشلونة يعطي مهلة محددة لإنهاء تمرد ديمبيلي

أعطى نادي برشلونة مهلة محددة إلى لاعبه الفرنسي، عثمان ديمبيلي لإنهاء الجدل المستمر حول تجديد عقده.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو القادم، ولم يتوصل إلى اتفاق حول التوقيع على عقد جديد حتى الآن.

ويأتي ذلك بسبب توتر الأوضاع بين الطرفين في الوقت الحالي، وعدم استعداد النادي الكتالوني لتلبية مطالب اللاعب المادية.

ما هو الجديد بخصوص برشلونة وديمبيلي؟

بحسب ما ورد عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن برشلونة قد حدد لعثمان ديمبيلي مهلة 48 ساعة لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل.

برشلونة يريد الوقوف على أرض صلبة ومعرفة ما يدور في عقل عثمان ديمبيلي من أجل البدء في وضع خطط مستقبلية تتعلق به وعرضه في سوق الانتقالات.

ما هي الأمور من جانب ديمبيلي؟

آخر ما ورد عن ديمبيلي كان من جانب وكيل أعماله، الذي أكد أنّ تعثر المفاوضات بين اللاعب وإدارة الفريق ليس بسبب أن الفرنسي يطلب راتب "مجنون" كما يزعم مسؤولو البلوجرانا بل بسبب سوء التعامل من جانبهم.

أما من جانب تشافي، فحسب ما ذكرت التقارير الأخيرة فإنه يشعر بالخيانة من جانب اللاعب الذي طالما دافع عنه منذ أن أصبح مدرب الفريق بسبب مطالبه المادية الخيالية.

الجدير بالذكر أن عثمان ديمبيلي ابن ال24 عامًا قد شارك مع برشلونة هذا الموسم في 11 مباراة حتى الآن، ونجح في إحراز هدفًا، وصناعة اثنين آخرين.





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