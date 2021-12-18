4 وظائف مختلفة.. العروض تنهال على أجويرو بعد اعتزال كرة القدم!

يبدو أن سيرخيو أجويرو لن يبتعد كثيرًا عن عالم كرة القدم، في ظل تهافت عروض العمل عليه في مختلف قطاعات الساحرة المستديرة.

واعتزل أجويرو كرة القدم بصورة رسمية في الأسبوع الماضي بعد تأكد وجود عدم انتظام في ضربات قلبه مما يشكل خطورة مع الجهد البدني الكبير.

ووفقًا للتقارير الأخيرة، فإن مانشستر سيتي، عرض على أجويرو العمل في منصب سفير عالمي للنادي، تقديرًا لأسطورية مسيرته بملعب الاتحاد.

أما الوظيفة الثانية المعروضة عليه فهي أن يعمل كجزء من الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين رفقة ليونيل سكالوني، أو مع منتخب من منتخبات الفئات السنية.

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كما توجد بعض العروض على طاولة النجم البالغ من العمر 33 عامًا للعمل كمحلل تلفزيوني بقنوات تلفزيونية شهيرة.

ليس هذا فحسب، بل قيل أن أجويرو بصدد القيام بإنشاء فريق للألعاب الإلكترونية، والتي ارتبط بها كثيرًا في الأشهر الماضية.

4 وظائف الآن على طاولة نجم كرة القدم الأرجنتينية المُعتزل، ولا يعرف ماذا سيكون اختياره، لكن الأكيد أنه سيطفو على الساحة خلال وقت وشيك.