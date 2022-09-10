4 قضايا ومبلغ مرعب .. منع النصر من القيد في الانتقالات الشتوية

النصر لن يُسجل أي لاعب جديد في يناير إلا بعد تسوية القضايا وتسديد المبالغ

كشف القانوني أحمد الشيخي عن صدمة كبيرة قد تعصف بآمال النصر في المنافسة على لقب الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، إذ أشار إلى أن المحكمة الرياضية الدولية بصدد الحُكم في 4 قضايا خاصة بالنادي مما قد يمنعه من تسجيل لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوي.

ما هي تفاصيل منع النصر من القيد في يناير؟

النصر الذي يستعد لمواجهة ضمك في ثالث جولات دوري روشن السعودي مساء اليوم السبت ربح قضيتين مهمتين داخل السعودية، الأولى خاصة بمحمد كنو والهلال والثانية بعبد الرزاق حمدالله والاتحاد، لكن يبدو أن الأمور خارج البلاد ستكون مختلفة.

الشيخي أوضح أن كاس بصدد إصدار أحكام نهائية في 4 قضايا من فنيين سابقين ضد النادي، محذرًا الإدارة النصراوية من أن تلك الأحكام ستصدر قبل نهاية نوفمبر القادم مما يعني أن النادي مُطالب بالتسوية والتسديد وإلا سيمنح من قيد اللاعبين الجدد في السوق الشتوي.

وأوضح القانوني المختص بتسوية النزاعات الرياضية أن الأحكام في القضايا الأربعة قد تصل إلى 45 مليون ريال سعودي، مشيرًا إلى أنهم كانوا 5 قضايا لكن واحدة حسمت بالفعل.

ولم يكشف الشيخي هوية الفنيين المشتكين ضد النصر لكنه أرفق تغريدته عبر تويتر بصورة للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر والذي سبق وقاد النصر للفوز بالدوري السعودي 2018-2019.

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Shahid

كيف كانت تحركات النصر في سوق الانتقالات الصيفي؟

إدارة النصر قامت بتحركات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، حيث بدأت بالتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق خلفًا للأرجنتيني ميجيل آنجل روسو.

النادي تعاقد مع حارس المرمى ديفيد أوسبينا والظهير الأيسر جيسلان كونان في صفقتي انتقال حر، كما ضم عبد الرحمن غريب من الأهلي وقد وقع على عقد يمتد لـ4 مواسم قادمة.

الفريق السعودي ضم كذلك مجانًا المدافع ألفارو جونزاليس ولاعب الوسط لويس جوستافو، وقد حاول التعاقد مع ميراليم بيانيتش من برشلونة لكنه لم ينجح في ذلك.

النصر تخلى عن أنسيلمو بإعادته للوحدة بعد الاختلاف حول سعر شرائه نهائيًا، وباع مدافعه راميرو فونيس موري ومهاجمه جوناثان رودريجيز لخارج السعودية، وقد استعاد مهاجمه الشاب أيمن يحيى من الأهلي.