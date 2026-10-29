4 فرق تتنافس في المربع الذهبي على تتويج بطل جديد لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تتجه الأنظار غداً الجمعة 30 أكتوبر إلى صالة كول أرينا بالرياض، حيث تتنافس أربعة فرق من ثلاث دول على لقب الجولة الأولى (Split 1) من دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Kings League MENA) في منافسات المربع الذهبي (Final Four)، التي تُقام في ليلة كروية واحدة تشمل مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية، على أن يُتوَّج في ختامها بطل جديد للبطولة.

وكانت منافسات أول موسم كامل لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد انطلقت في 18 سبتمبر، بمشاركة 10 فرق تمثّل السعودية، والمغرب، والكويت، وقطر، والأردن، ومصر. ويجمع دوري الملوك، الذي أسسه نجم كرة القدم العالمي الأسباني ورائد الأعمال جيرارد بيكيه، بين كرة القدم السباعية التنافسية والفرق التي يقودها صنّاع المحتوى الرقمي، في صيغة مبتكرة استقطبت اهتمام الجماهير الشابة حول العالم. وشهدت تسع جولات من مرحلة الدوري والدور ربع النهائي إقامة 48 مباراة وتسجيل 489 هدفاً.

ويضمن المربع الذهبي تتويج بطل جديد للمرة الأولى، بعدما أقصى فريق 3BS الأردني حامل اللقب فريق DR7 السعودي، بقيادة دربحه، بركلات الترجيح (Shootouts) في الدور ربع النهائي يوم الاثنين، فيما ودّع الفريق السعودي RA2 والفريق المصري Turbo المنافسات من الدور ذاته. ويسعى الفريق الكويتي FWZ إلى تعويض خسارته أمام DR7 في نهائي كأس الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025، بينما يطمح كل من فريقي Red Zone وBS3 الأردنيين وفريق Ultra Chmicha المغربي إلى التتويج باللقب للمرة الأولى.

ويجمع نصف النهائي الأول بين فريق FWZ الكويتي، بقيادة رئيس الفريق صانع المحتوى فواز، وفريق Red Zone الأردني، بقيادة ماهركو. وضمن FWZ تأهله المباشر إلى المربع الذهبي بعد تصدّره جدول الترتيب في مرحلة الدوري بسبعة انتصارات من تسع مباريات، إذ افتتح الموسم بأربعة انتصارات متتالية، من بينها الفوز على DR7 وRed Zone، قبل أن يحقق في الجولة السادسة فوزاً تاريخياً وقياسياً على فريق ABO FC بنتيجة 13-3، هو الأكبر في تاريخ البطولة حتى الآن. ويقود المهاجم إيغور كامبوس هجوم الفريق، فيما يحتل فؤاد العمراني وديفيد لويزا المركزين الثاني والثالث في قائمة صنّاع الأهداف برصيد 8 و7 تمريرات حاسمة على التوالي، كما وضع نائب رئيس الفريق صانع المحتوى هنودي أوسوم بصمته من خلال تسجيل ركلة جزاء الرئيس.

في المقابل، يدخل فريق Red Zone المواجهة بعد ثلاثة انتصارات متتالية قادته إلى المربع الذهبي، إذ قلب فريق ماهركو تأخره بهدفين خلال مرحلة كرة الحسم (Matchball Mode) إلى فوز مثير على فريق Ultra Chmicha بنتيجة 6-5 في الجولة الثامنة، ثم حجز مقعده في ربع النهائي بالفوز على فريق Rising Peaks بنتيجة 8-5، قبل أن يتجاوز فريق RA2 بنتيجة 5-3 في الدور الربع النهائي يوم الاثنين، بعدما افتتح "جيل فيدال" باب التسجيل، وعاد ليسجل هدف الفوز الحاسم في مرحلة كرة الحسم. ويُعد فيدال الهداف الأبرز بين اللاعبين المتبقين في البطولة برصيد 13 هدفاً وثلاث جوائز لأفضل لاعب في المباراة (MVP)، إلى جانب النجم المصري محمد عبدالفتاح الذي يمنح خط هجوم الفريق قوة إضافية.

وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي فريق Ultra Chmicha المغربي، بقيادة إلياس المالكي، بفريق 3BS الأردني، بقيادة عبسي. وكان الفريق المغربي قد استهل الموسم بخمسة انتصارات متتالية، وأنهى مرحلة الدوري في المركز الثالث بعد فوزه على المتصدّر FWZ بنتيجة 8-6 في الجولة التاسعة، قبل أن ينتزع بطاقة العبور إلى نصف النهائي بفوز صعب بنتيجة 7-6 على فريق Turbo المصري في قمة كروية كلاسيكية، قدّم خلالها "مارك غرانيرو" أداءً استثنائياً بتسجيله أربعة أهداف من بينها هدف الفوز الحاسم، فيما وضع الرئيس المشارك للفريق ياسين بوقصة بصمته بتسجيل ركلة جزاء الرئيس.

ويزداد الفريق المغربي قوة بوجود النجم الدولي البلجيكي السابق يانيك كاراسكو، الذي انضم إلى Ultra Chmicha بمنصب نائب الرئيس في وقت سابق من الموسم. كما يتصدّر داني ليناريس قائمة صنّاع الأهداف في البطولة برصيد تسع تمريرات حاسمة، فيما حصد غرانيرو جائزة أفضل لاعب في المباراة أربع مرات، ليحل ثانياً خلف موسى ساو لاعب فريق 3BS، بينما يتصدّر وليد الجعدي قائمة أكثر اللاعبين مراوغة برصيد 63 مراوغة ناجحة.

أما فريق 3BS، فقد سلك الطريق الأصعب نحو المربع الذهبي، بعدما خسر الديربي الأردني الافتتاحي أمام Red Zone بنتيجة 7-1، ولم يضمن مقعده في ربع النهائي إلا في الليلة الأخيرة من مرحلة الدوري، إثر فوزه على DR7 بركلات الترجيح. وعاد الفريق الأردني يوم الاثنين ليتغلب على حامل اللقب للمرة الثانية خلال أربعة أيام ويقصيه من البطولة، بفضل تألق الحارس الفرنسي JMK، الذي بقي في الملعب متحاملاً على إصابته، ليتمكن من التصدي لسلسلة من الركلات، بما فيها تصديه الحاسم الذي أهدى فريقه بطاقة العبور. ويتصدّر JMK قائمة حراس المرمى في البطولة برصيد 79 تصدياً، فيما يُعوّل الفريق على النجم الفرنسي موسى ساو، صاحب الرقم القياسي في البطولة بحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة ثماني مرات.

تُعيد مباراتا نصف النهائي مواجهتين من مرحلة الدوري؛ حيث تفوّق فريق FWZ على فريق Red Zone بنتيجة 7-6 في الجولة الثانية، فيما تغلّب فريق Ultra Chmicha على فريق 3BS بركلات الترجيح في الجولة الرابعة. إلا أن فريق 3BS كان أول من ألحق الهزيمة بفريق FWZ هذا الموسم، بعدما أنهى سجله الخالي من الهزائم بالفوز عليه بنتيجة 4-3 في الجولة الخامسة.

ومع وجود فريقي Red Zone و 3BS في المربع الذهبي، قد تشهد المباراة النهائية مواجهة أردنية خالصة، تعيد إلى الأذهان الديربي الأردني الأول هذا الموسم. في المقابل، يطمح فريق FWZ إلى حمل اللقب إلى الكويت، فيما يسعى فريق Ultra Chmicha إلى التتويج به وإهدائه للمغرب.

وتنطلق مباريات الغد وفق المواعيد التالية (بتوقيت المملكة العربية السعودية):

● 8:00 مساءً - نصف النهائي الأول: FWZ ضد Red Zone

● 9:00 مساءً - نصف النهائي الثاني: Ultra Chmicha ضد 3BS

● 10:30 مساءً - المباراة النهائية للجولة الأولى (Split 1) من دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يمكن الاطلاع على أحدث المعلومات والتحديثات الخاصة بالمباريات عبر الموقع الإلكتروني لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتوفّر تذاكر منافسات المربع الذهبي عبر منصة ويبوك WeBook.

كما يمكن للمشجعين في جميع أنحاء المنطقة متابعة مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية مجاناً عبر قنوات البث الشخصية لرؤساء فرق دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى القنوات الرسمية للبطولة على منصات كيك Kick، ويوتيوب، وتيك توك، وتويتش. وتتم تغطية البطولة مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشريك الإعلامي الرسمي مجموعة MBC من خلال قناة MBC Action ومنصة شاهد.