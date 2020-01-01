4 خيارات | في حالة رحيل عمر السومة .. كيف يعوضه الأهلي دون تعاقدات؟

هل ينجح الأهلي في تعويض غياب عمر السومة؟

طلب السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، من إدارة ناديه الرحيل عن صفوفه بنهاية الموسم الحالي، مفضلًا استفادة ناديه من رحيله ماديًا، بدلًا من الرحيل بنهاية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

عمر السومة يعد أهم لاعبي النادي الأهلي، ورحيله سيشكل خسارة كبيرة لا محالة، وتعويضه سيكون ليس بالأمر السهل، خاصة وأنه عنصرًا أساسيًا بالفريق خلال السنوات الماضية.

ولكن كيف سيتصرف النادي الأهلي حال رحيل عمر السومة، دون التعاقد مع مهاجم آخر، بالعناصر المتوفرة لدى الفريق خلال الوقت الحالي؟ هذا السؤال يسيطر على الجميع خلال الوقت الحالي.

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4 خيارات أمام النادي الأهلي في الوقت الحالي، لتعويض عمر السومة حال رحيله بنهاية الموسم الحالي، في حالة عدم رغبة الإدارة في التعاقد مع مهاجم يمتلك إمكانيات كبيرة مثل السومة، نستعرضها خلال السطور التالية..

مهند عسيري

البديل الأول لعمر السومة مهاجم النادي الأهلي، والذي دائمًا ما يقدم مستويات رائعة رفقة الراقي عند مشاركته، وسيكون هو الخيار الأول أمام الجهاز الفني للفريق للمشاركة.

مهند عسيري يعد واحدًا من العناصر المهمة في صفوف النادي الأهلي خلال السنوات الماضية.

المصالحة مع دجانيني

المهاجم الرأس أخضري دجانيني تافاريس، يعد من العناصر الأساسية للفريق، ودائمًا ما يعتمد عليه مدربي الفريق، الذين تولوا مهمة تدريب الراقي خلال المواسم الماضية.

ولكن هناك مشكلة مع المهاجم المميز خلال الفترة الماضية، تسببت في عدم عودته من بلاده، وهو عدم حصوله على مستحقاته، حيث يطلب فسخ عقده، ولكن يستطيع مسؤولي الأهلي حاليًا التوصل لحل ودي معه يفيد بعودته والمشاركة مع الفريق.

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مازن أبو شرارة

نجح النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في التعاقد مع مازن أبو شرارة مهاجم ضمك، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق.

أبو شرارة مهاجم مميز، ويستطيع مسؤولي الأهلي التوصل لاتفاق مع فريقه ضمك من أجل الحصول على خدماته بشكل نهائي مع نهاية الموسم، ليكون بديلًا لعمر السومة.

تغيير طريقة اللعب

الخيار الأخير أمام النادي الأهلي، هو تغيير طريقة اللعب، وعدم الاعتماد على "مهاجم صندوق"، يجيد لعب مركز عمر السومة، واللعب بطريقة المهاجم الوهمي.

هذا الأمر سيتطلب الكثير من المجهود من جانب الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، ولكنه سيكون حلًا لتعويض غياب عمر السومة.