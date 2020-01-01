4 أندية توفر 28 مليون ريال سعودي بعد قرار تخفيض رواتب اللاعبين

عقب قرار تخفيض الرواتب 50% يصل إلى نحو 28 مليون ريال شهريًّا تقريبًا

كشفت تقارير محلية عن إجمالي المبالغ التي وفرتها أندية النصر والأهلي والاتحاد والهلال عقب قرار تخفيض الرواتب 50 في المئة.

وبحسب التقارير فأن معظم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اتفقت مع نجومهم، على خفض الرواتب الشهرية بنسبة 50%، أثناء توقف النشاط الرياضي، إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

صحيفة "الرياضية" أشارت إلى أن نادي النصر وصلت نسبة تخفيض الرواتب الشهرية فيه إلى 8.5 مليون ريال، بعد خصم الـ50%.

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من ناحيته، فإن النادي الأهلي، نجح في النزول بسلم الرواتب الشهرية إلى 5 ملايين ريال، أثناء أزمة "كورونا"، وحتى عودة النشاط الرياضي مجددًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي المبالغ التي وفرتها أندية النصر والأهلي والاتحاد والهلال عقب قرار تخفيض الرواتب 50% يصل إلى نحو 28 مليون ريال شهريًّا تقريبًا.

يُذكر أن جميع أندية الدوري السعودي بدأت في مخاطبة اللاعبين من أجل الوصول إلى اتفاق حول تخفيض الرواتب.