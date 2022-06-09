"33-1" و"59-1".. مباراتان في جنوب إفريقيا تتسببان في إيقاف 4 أندية مدى الحياة

نتائج كارثية وفساد واضح في جنوب إفريقيا

تم إيقاف 4 أندية في دوري الدرجة الرابعة بجنوب إفريقيا مدى الحياة بعد ثبوت التلاعب بنتائج المباريات، تلك الأندة هي ماتياسي وشيفولاني دانجيروس تايجرز وكوتوكو هابي بويز ونسامي مايتي بيردز.

وكان كل من تايجرز وماتياسي يقاتلان لمقعد من أجل الصعود للدرجة الثالثة، ففاز الأول بنتيجة 33-1 على هابي بويز، وفاز ماتياسي على مايتي بيردز بنتيجة 59-1!.

هذه النتائج الغريبة دفعت مسيري كرة القدم في البلاد إلى بدء إجراءات التحقيق، وعليه وجدت الأندية الأربعة متواطئة في التلاعب بكل تأكيد.

ماذا حدث في دوري الدرجة الرابعة الجنوب إفريقي؟

وقال فينسنت رامبهاجو رئيس إقليم موباني في تصريحات لشبكة بي بي سبورت: "تحقيقاتنا بدأت بإيجاد رغبة من ماتياسي ونسامي في إيقاف شيفولاني الذي كان في ذلك الوقت يقود صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط و16 هدفًا لصالحه، اتفقا على التلاعب بنتيجة المباراة لمنع مواصلته في الصدارة".

وأضاف: "تقدم ماتياسي في الشوط الأول بـ 22-0 ما دفع شيفولاني لمطالبة لاعبي كوتوكو هابي بويز بمغادرة أرضية الملعب، وما حدث هو أن اللاعبين بالفعل خرجوا من الملعب بحجة أنهم متعبون، تاركين فريقهم بسبعة لاعبين فقط".

وأضاف: "حينما التقت الفرق الأربعة في مارس، كانت النتائج واقعية أكثر، ماتياسي فاز على مايتي بيردز 2-1، بينما تعادل شيفولاني دانجيروس تايجرز مع هاب بويز 2-2".

وقال المسؤول إنه لم يتم احتساب جميع الأهداف التي تم تسجيلها مؤكدًا: "لقد كان الحكام يدونون أشياء مثل، االلاعب رقم 2 سجل 10 أهداف، واللاعب رقم 5 سجل 20 هدفًا، وهكذا!".

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