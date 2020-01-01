30 عامًا بـ100 مليون يورو .. مدافع جديد على رادار برشلونة

خطة برشلونة لجلب ظهير أيسر

يراقب نادي برشلونة الظهير الأيسر لفريق أتلتيك بيلباو، يوري بيرتشيتشي، ليكون ضمن مشروع الفريق في الموسم المقبل.

المدافع بدأ مسيرته في ريال سوسييداد قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان لموسم واحد فقط قبل العودة إلى إقليم الباسك للعب مع بيلباو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة يرغب في جلب صاحب الـ30 عامًا خلال سوق الانتقالات الصيفية، إلا أنّ الفريق الباسكي لن يوافق على بيع اللاعب.

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وأكدت الصحيفة أنّ قيمة فسخ التعاقد تصل إلى 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لن يدفعه برشلونة لأجل التعاقد مع الظهير الأيسر.

وارتبط برشلونة بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر الإيطالي، إلا أنّ المفاوضات معقدة خاصة بعد انتهاء صلاحية الشرط الجزائي الخاص باللاعب.

برشلونة أتم أول صفقة في سوق الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع ميراليم بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي وذلك بعد بيع أرتور ميلو إلى البيانكونيري.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يرغب في تمديد عقد أنسو فاتي وزيادة الشرط الجزائي في عقده لضمان تحصينه وحمايته من الرحيل إلى صفوف مانشستر يونايتد.