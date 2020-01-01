3 سقطات وميركاتو "مهدور" .. هل حان وقت رحيل فيتوريا عن النصر؟

هل اقترب فيتوريا من الرحيل عن النصر

كان بالإمكان أفضل مما كان .. هي جملة تتردد داخل نفوس جماهير النصر خلال الفترة الأخيرة لما يمر به النادي تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، من تراجع مستوى ونتائج متراجعة على مستوى جميع البطولات التي يشارك بها العالمي.

أنباء كثيرة تتردد خلال الساعات الأخيرة، أو بشكل معين منذ خسارة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، حول البحث عن مدير فني جديد من أجل تولي تدريب الفريق والإطاحة بالبرتغالي الذي يشهد العالمي في الوقت الحالي تحت قيادته نتائج صادمة.

وأشارت تقارير أخرى أن مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت قررت تأجيل حسم مصير فيتوريا حتى يناير المقبل، وتقييم أداء الفريق حتى منتصف الموسم واتخاذ قرار حاسم تجاه البرتغالي، ولكن بعيدًا عن التقارير هل حان وقت الإطاحة بفيتوريا؟

ميركاتو ناري

حقق صفوان السويكت رئيس نادي النصر موسم انتقالات أكثر من ممتاز، حيث ضم أكثر من لاعب مميز على رأسهم عبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم وبعض اللاعبين الشباب الذين سيأتوا بالنفع مستقبلًا على نادي النصر.

المزيد من الفرق

ورد فعل الجماهير أغلبه جاء بسبب سوق الانتقالات المتميز الذي ضم أيضًا الأرجنتيني بيتي مارتينيز، ولكن النتائج لم تأت لما يحبه الجماهير ولاقى المدرب البرتغالي هجوم شرس من الكثير.

الخروج الآسيوي

لن ينكر أحد أن قيادة فيتوريا المميزة في أوقات كثيرة من الموسم، هي من وصلت بالعالمي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا والخروج أمام بيرسبوليس الإيراني، بعد الاقتراب من الحلم الآسيوي.

ظهرت شخصية فيتوريا الضعيفة بشكل صادم أمام فريق بيرسبوليس الإيراني الذي كان الفوز عليه في متناول النصر ولكن خشى فيتوريا الهجوم عليه، وهو ما كلفه بطاقة التأهل للنهائي.

وصل الفريقين إلى ركلات الترجيح من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ولكنها ابتسمت لصالح الفريق الإيراني بسبب عدم جراءة فيتوريا في اللقاء النهائي.

بداية صادمة في الدوري السعودي للمحترفين

بدأ النصر الدوري السعودي للمحترفين بشكل صادم للغاية في أرقام قياسية سلبية بخسارة 4 مباريات من أول 5 جولات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حقق فوزًا وحيدًا على حساب القادسية بهدفين دون رد.

العالمي تلقى هزيمة أمام الفتح بهدفين مقابل هدف، والسقوط أمام التعاون بهدف، والخسارة أمام الشاب بهدفين مقابل هدف، والهزيمة من الهلال بهدفين دون رد.

وهذا يوضح سوء حالة النصر عن بداية الموسم الماضي حيث حقق في أول 5 جولات فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة فقط، بالإضافة إلى تحسن في الأداء وقتها، وهو ما صنع الفارق واندهاش الجماهير رغم التعاقد مع لاعبين كثيرة مميزة.

خسارة نهائي كأس الملك

كانت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هي طوق النجاة الوحيد الذي كان سيضع فيتوريا في منطقة الأمان على مقعده في القيادة الفنية لنادي النصر خلال الفترة المقبلة ولكن جاءت الصدمة بسبب السقوط مجددًا أمام الهلال خلال أقل من أسبوع.

النصر سقط بالهزيمة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الملك فهد الدولي"، لتعود نغمة أقوى بالمطالبة برحيل فيتوريا عن الفريق.