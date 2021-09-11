3 سعوديين في التشكيل المثالي لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا

نجما الهلال ومدافع النصر في الفريق المثالي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التشكيل المثالي لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا هذا الموسم، قبل أيام قليلة من انطلاق مرحلة ثمن النهائي بمشاركة الهلال والنصر السعوديين والشارقة والوحدة الإماراتيين.

النصر يستعد لمواجهة تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء القادم، وسيلعب الشارقة مع الوحدة في نفس اليوم، فيما سيلتقي الهلال مع الاستقلال في اليوم السابق.

الاتحاد القاري أعلن عبر موقعه الرسمي الفريق المثالي لدور المجموعات حسب تصويت الجمهور، وقد ضم نجمي الهلال محمد البريك وعبد الله عطيف بجانب مدافع النصر عبد الإله العمري.

وفيما يلي التشكيل كاملًا:

حراسة المرمى: محمد رضا أخباريشاد (تراكتور)

الدفاع: البريك (الهلال) - هادي محمدي (تراكتور) - العمري (النصر) - كانج سانج وو (بوهانغ ستيلرز)

الوسط: عطيف (الهلال) - مهدي ترابي (بيرسيبوليس) - مودو بارو (جيونبوك هيونداي موتورز)

الهجوم: غوستافو (جيونبوك هيونداي موتورز) - مايكل أولونجا (الدحيل) - شهريار موغانلو (بيرسيبوليس).

وحصد يحيى غولمحمدي المدير الفني لبيرسبوليس 61% من أصوات المصوتين ليكون على رأس التشكيل المثالي لدور المجموعات.

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود