"3 أسباب تجعل مشوار الاتحاد في كأس الملك صعبًا"

سُحبت أمس قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري 2021-2022، وقد أوقعت الاتحاد في المسار الأسهل نحو المباراة النهائية، فيما جاءت أندية الهلال والنصر والشباب والأهلي في مسار واحد سيضعها وجهًا لوجه في ربع ونصف النهائي حال تخطت دور الـ16.

سهولة مشوار الاتحاد نحو النهائي كان حديث تويتر يوم أمس في السعودية، لكن نجم الفريق السابق "حمد المنتشري" له رأي آخر عبر عنه خلال تصريحاته مع برنامج "أكشن مع وليد" مساء أمس.

ما هي مباريات الاتحاد حتى الوصول للمباراة النهائية في كأس الملك؟

الاتحاد سيبدأ مشواره في كأس الملك بمواجهة الفتح خارج ملعبه، ومن ثم سيلعب أمام الفائز من مباراة التعاون والطائي على ملعب أحدهما.

مباراة نصف النهائي حال تأهل لها العميد ستضعه في مواجهة واحد من أربعة فرق بعيدًا عن جدة كذلك، وهم الفيحاء وأبها والحزم والباطن.

المتابعون رأوا أن القرعة كانت رحيمة جدًا بالاتحاد لأنها أبعدته عن الأربعة الكبار، وكذلك الفيصلي حامل اللقب والرائد وضمك صاحبي الأداء الجيد جدًا في الدوري السعودي هذا الموسم، وأشاروا إلى أن أقوى خصوم الفريق في مساره نحو النهائي هم الفتح والتعاون والفيحاء.

الهلال سيُواجه النصر في مباراة دور الـ8 حال تخطيا ثمن النهائي، فيما سيلعب الشباب ضد الأهلي في نفس المرحلة إن نجحا في الوصول لها، وسيلتقي الفائزان من المباراتين في نصف النهائي.

ماذا قال المنتشري حول مشوار الاتحاد في كأس الملك؟

أفضل لاعبي آسيا عام 2005 عارض أولئك الذين أكدوا على سهولة مشوار الاتحاد، مشيرًا إلى أن تلك مباريات كؤوس تسمح بكل النتائج، مدللًا على حديثه بأن التعاون والفيصلي فازا باللقب الموسمين الأخيرين وقد كانا في مجموعة الاتحاد.

وأوضح المنتشري أن هناك 3 أسباب تجعل من مشوار الاتحاد صعب، مع اعترافه بأن المجموعة الثانية تبقى الأصعب لوجود الرباعي الكبير، إذ قال "3 أسباب تجعل مجموعة الاتحاد ليست سهلة كما يُقال، أولًا منافسنا الأول هو الفتح والذي خرجنا أمامه من كأس الملك في آخر موسمين".

أضاف "السبب الثاني أن جميع مباريات الاتحاد حتى النهائي ستُقام خارج ملعبه، والسبب الأخير هو معاناة الاتحاد المعتادة أمام الفرق الدفاعية التي تُغلق ملعبها، لذا أرى أن الاتحاد سيُواجه فرقًا صعبة والمشوار لن يكون سهل، وإن كانت بالطبع المجموعة الثانية التي تضم الأربعة الكبار تبقى أصعب".

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