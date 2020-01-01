3 أندية تصنع أزمة بين اللاعبين في الدوري السعودي

طالبت الاندية رابطة دوري المحترفين بضرورة التدخل لإيجاد حل لتطبيق القرار من جميع الأندية بالتساوي

صنعت أندية الرائد وأبها والعدالة، أزمة بين أندية الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سلموا اللاعبين راتب شهر مارس الماضي.

و طالبت الأندية بتطبيق قرار الخفض ابتداءّ من شهر أبريل الجاري وليس من منتصف مارس الماضي، الأمر الذي أربك اتفاق أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين في اجتماعهم الأخير بتخفيض 50 في المئة من رواتب اللاعبين ابتداءً من 15 مارس الماضي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن هذا الأمر تسبب في غضب عدد من لاعبي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تجاه أنديتهم.

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وكانت أندية الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت عن تخفيض الرواتب بنسبة 50% بعد الاتفاق مع وزارة الرياضة السعودية.

وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر صنع أزمة لناديي الشباب والتعاون بتسليم الأندية الثلاثة رواتب شهر مارس الماضي، والذي أوقعهما في حرج مع اللاعبين.

وطالبت الاندية رابطة دوري المحترفين بضرورة التدخل لإيجاد حل لتطبيق القرار من جميع الأندية بالتساوي.