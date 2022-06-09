180 دقيقة فقط للانفراد .. بدر المطوع يقترب من لقب عميد لاعبي العالم

هل ينجح المطوع في استعادة لقبه؟

اقترب النجم الكويتي بدر المطوع من أن يصبح عميد لاعبي العالم، وذلك قبل مباراة منتخب بلاده أمام نيبال، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين.

المطوع يرغب في استعادة لقب عميد لاعبي العالم

بدر المطوع كان قد قريبًا من الحصول على لقب عميد لاعبي العالم، ولكن حصل عليه الماليزي تشن آن سو برصيد 195 مباراة دولية.

تحديث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2021 تسبب في صدمة بدر المطوع الذي كان قد حصل على اللقب لمدة شهر ونصف، ليحصل عليه اللاعب الماليزي.

ويلعب المنتخب الكويتي مباراتين أمام نيبال والأردن يومي 11 و 14 يونيو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا.

ما هو ترتيب قائمة عميد لاعبي العالم حاليًا؟

واقترب بدر المطوع كثيرًا من السيطرة على قمة ترتيب قائمة عميد لاعبي العالم، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 194 مباراة، وفي مباراة نيبال القادمة سيتساوى مع تشن آن سو.

ويتصدر القائمة تشن آن سو برصيد 195، وبدر المطوع ثانيًا برصيد 194، والبرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثًا برصيد 187 مباراة، والمصري أحمد حسن رابعًا برصيد 184 مباراة، والعُماني أحمد مبارك خامسًا برصيد 182 مباراة.

والإسباني سيرجيو راموس سادسًا برصيد 180 مباراة، والسعودي محمد الديع سابعًا برصيد 178 مباراة، والمكسيكي كلاوديو سواريز ثامنًا برصيد 177 مباراة، والإيطالي جانلويجي بوفون تاسعًا برصيد 176 مباراة، العاشر الأردني عامر شفيع برصيد 171 مباراة.

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