160 مليون ليس كافيًا! .. سان جيرمان يحدد سعرًا خياليًا لبيع مبابي

هل يستطيع ريال مدريد الوفاء بهذه القيمة؟

يتصدر كيليان مبابي عناوين كافة الصحف، انتقاله إلى ريال مدريد أصبح ممكنًا أكثر في الساعات الماضية، ولكن الآن الحديث يسير عن قيمة تاريخية يطلبها باريس سان جيرمان للموافقة على بيع نجمه الشاب إلى النادي الملكي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وحتى الآن رفض ثلاثة عروض رسمية من إدارة بي آس جي لتجديد إقامته في ملعب الأمراء حتى 2026.

وكان ريال مدريد قد قام بتقديم العرض الرسمي الأول بحسب كل المصادر يوم أمس الثلاثاء مع تباين الأنباء حول ردة فعل إدارة باريس، لكن الآن صحيفة "ليكيب" تكشف نبأ سارًا لجماهير الميرينجي.

ما هي قيمة انتقال مبابي التي حددتها إدارة باريس؟

عرض ريال مدريد الأول لمبابي كان بـ160 مليون يورو، وكان رد المدير الرياضي لباريس، ليوناردو، بأن العرض "أقل بكثير" من طلبات ناديه للتخلي عن صاحب الـ22 عامًا.

ووفقًا لصحيفة ليكيب فإن باريس سان جيرمان سوف يطلب من ريال مدريد دفع 200 مليون يورو بصورة مبدئية للموافقة على بيع مبابي لهم.

ليس هذا فحسب، بل إن هناك بعض الأفكار بأن يتم اختبار قدرة ريال مدريد على الوفاء بطلبات بي آس جي من خلال زيادة هذا المبلغ ليتخطى رقم انتقال نيمار إلى باريس (222 مليون يورو).

هل يستطيع ريال مدريد دفع 200 مليون يورو لأجل مبابي؟

يظل من المجهول حتى الآن مدى قدرة ريال مدريد على دفع هذه القيمة الضخمة لمبابي خصوصًا مع الأزمة الاقتصادية الراهنة والناتجة عن فيروس كورونا.

العرض الحالي وإن بلغ 160 مليون يورو فيمكن منطقيًا أن يزيد في حالة أن تخلص الريال من أحد لاعبيه كلوكا يوفيتش أو إيسكو أو داني سيبايوس مثلًا.

آخر ضحايا أحلام ريال مدريد في التعاقد مع مبابي عمومًا كان مارتن أوديجارد، الذي رحل إلى آرسنال نظير 40 مليون يورو، ويفترض أن أمواله جزء منها في عرض مبابي الأخير.

هل يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد؟

في كل الأحوال أعلن ليوناردو صراحة أن رغبة مبابي هي الرحيل إلى ريال مدريد ولكنه لم يغلق الباب أمام احتمالية استمراره على الأقل للعام المتبقي في عقده.

من جهة أخرى، تقول الصحف الفرنسية أن باريس لم يفقد الأمل في إمكانية تجديد مبابي لعقده خصوصًا وأن المشروع الرياضي وكذلك المقابل المادي الذي تعرضه إدارة ناصر الخليفي، يبدو مغريًا للغاية.

كل الخيارات مفتوحة على مصراعيها حول مستقبل مبابي، قد تشهد الأيام المتبقية من الميركاتو وصوله لسانتياجو برنابيو أو تأكيد استمراره مع باريس، وربما حتى التجديد للنادي الفرنسي.

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