16 فريقاً فقط .. شركة نقل تلفازي تنافس يويفا بسوبرليج جديدة

من يحسم صراع القوة في النهاية؟

كشفت أنباء واردة من إيطاليا عن مخطط عملاق عبر أحد شركات البث التلفازي الشهيرة لإنشاء بطولة سوبرليج تحل محل دوري أبطال أوروبا في المستقبل.

موضوع السوبرليج أصبح محل اهتمام في الآونة الأخيرة بعد الحديث عن رغبة مجموعة من رؤساء الأندية، وعلى رأسهم أندريا أنييلي وفلورنتينو بيريز، بأن تحل البطولة محل دوري الأبطال.

ما هو مشروع السوبرليج الجديد المقترح؟

صحيفة "كورييري" الإيطالية كشفت أن شركة "DAZN" تريد إنشاء سوبرليج يضم فقط 16 فريقاً أوروبياً وتصبح بديلة لدوري الأبطال في المستقبل القريب.

وأضاف التقرير أن المجموعة الأمريكية الأوكرانية تريد الحصول على حقوق بث دوري الأبطال في إنجلترا وألمانيا كما فعلت في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

من هي الفرق التي ستشارك في البطولة المقترحة؟

وأفاد التقرير في الجريدة أن الخطة هي أن تتكون البطولة من 16 فريقاً من إيطاليا، إنجلترا، إسبانيا، وألمانيا فقط.

الفرق ستكون قطبي مانشستر، ليفربول، وتشيلسي عن البريميرليج، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، وبوروسيا مونشنجلادباخ من ألمانيا.

أما عن إسبانيا فسيمثلها برشلونة، ريال وأتلتيكو مدريد، وإشبيلية، ومن إيطاليا إنتر، يوفنتوس، ميلان، وهناك مفاوضات مع روما.

وأضاف التقرير أن هناك مفاوضات لتقليل عدد مثلي أحد الدول مقابل إعطاء إنجلترا مقعد إضافي في البطولة، أو حتى الوصول إلى ستة ممثلين.

من هي شركة DAZN؟ وما موقف الاتحاد الأوروبي من السوبرليج؟

شركة DAZN هي شركة أمريكية أوكرانية تابعة لعائلة بلافاتنيك بحسب تقرير "كورييري"، وتحصلت مؤخراً على خقوق بث الدوري الإيطالي.

الاتحاد الأوروبي ونظيره الدولي أكدا في أكثر من مناسبة وبيان أنهم ضد فكرة السوبرليج، وأن سيتم تطوير دوري أبطال أوروبا.

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