النتائج المباشرة
الانتقالات

15 عامًا - كارامكو ديمبيلي يوقع على عقده الاحترافي الأول لسيلتك

التعليقات()
©Getty Images
سؤال يطرح نفسه ماذا كنت تفعل بعمر الـ15؟

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي سيلتك الأسكتلندي، عن توقيع عقود احترافية للاعبه الشاب، كارامكو ديمبيلي، وهو بعمر الـ15.

متوسط ميدان الفريق الأسكتلندي، أنضم لصفوفه عام 2013 وهو بالعاشرة من عمره، ولعب لفريق أقل من 20 عامًا في أكتوبر 2016 أمام هارتس.

ووقع كارامكو صاحب الأصول الإيفوارية على تعاقده حتى 2021، ليواصل مسيرته مع بطل الدوري الأسكتلندي.

اختيارات المحررين

وتحدث كارامكو لموقع النادي الرسمي: "هذا يعني لي الكثير أن ابدأ مسيرتي مع سيلتك، لقد جئت هنا وأنا صغير، وكان الطاقم الفني وعائلتي دائمًا بجانبي، وأنا أعمل لجعلهم فخورين بي".

وتابع لاعب المنتخب الأسكتلندي للشباب: "هدفي هو اللعب للفريق الأول في أقرب وقت ممكن، سأعمل على المحاولة لذلك بنسبة 100%، سأعمل على إثبات نفسي للمدير الفني في كل تدريب ومباراة مع الفريق الرديف، لأوكد له قدرتي على اللعب للفريق الأول.

Karamoko Dembele

وكان كارامكو قد لعب لمنتخب أسكتلندا تحت 16 عامًا وهو في الـ13 من عمره في 2016، كما شارك في في العام ذاته بقميص المنتخب الإنجليزي أمام نظيره التركي.

ويستطيع ديميبلي أن يلعب لصالح منتخب كوت ديفوار خاصة أنه لم يخض أي مباراة رسمية مع المنتخب الأسكتلندي أو الإنجليزي الأول بشكل رسمي.

الموضوع التالي:
جوارديولا: الفريق تطور كثيرًا حتى بعد فوزه بالبريميرليج
الموضوع التالي:
سام مرسي: أريد أن أكون جزءًا من تاريخ ويجان.. ومدربه: هو يستحق ما وصل له
الموضوع التالي:
هندرسون يُقيم حفل عيد الميلاد للعائلات الفقيرة في ليفربول
الموضوع التالي:
إشبيلية وريال بيتيس يشعلان الصراع على نجم برشلونة الشاب
الموضوع التالي:
محمد هنيدي يوجه رسالة للاعب الاتحاد الجديد
إغلاق