14 لاعبًا فقط في الفريق الأول .. الإصابات تحاصر مانشستر يونايتد قبل مواجهة تشيلسي

يواجه نادي مانشستر يونايتد أزمة مع الإصابات في نهاية الموسم، بعد أن أكد الألماني رالف رانجنيك مدرب الفريق أن هاري ماجواير وسانشو وفريد غير متاحين لمواجهة تشيلسي.

مانشستر يونايتد يستضيف تشيلسي مساء الخميس على ملعب "أولد ترافورد" في مباراة مقدمة من الجولة 37 لمنافسات الدوري الإنجليزي، حيث يسعى "الشياطين الحمر" للحفاظ على آمال الوصول إلى المربع الذهبي.

فريق رالف رانجنيك خسر آخر مباراتين أمام ليفربول وآرسنال، ليتراجع إلى المركز السادس في جدول الترتيب، وسيخسر عددًا من اللاعبين الأساسيين في زيارة تشيلسي إلى "أولد ترافورد".

ماذا قال رانجنيك؟

ماجواير جلس على مقاعد البدلاء أمام آرسنال في خسارة مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1، وأصبح غيابه عن مواجهة تشيلسي مؤكدًا.

فيما تم استبعاد سانشو بسبب المرض، ويواصل بول بوجبا ولوك شاو الغياب بسبب إصابات خطيرة، فيما لن يعود إدينسون كافاني إلى التدريبات بشكل كامل قبل نهاية الأسبوع.

رانجنيك قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي: "لدينا عدد غير قليل من اللاعبين الغائبين، وعدد قليل منهم لديه فرصة للمشاركة".

وأضاف: "يمكن أن يكون آرون وان بيساكا متاحًا، لكن ماجواير لديه مشكلة في ركبته، ولم يشارك في التدريبات خلال آخر يومين".

وتابع: "بوجبا وشاو لن يشاركا، فيما يعاني سانشو من التهاب في اللوزتين، ولم يتمكن من التدريب، وبالتالي هو غير متاح غدًا".

وأردف: "حسب طبيب الفريق، فإن كافاني سيعود إلى التدريبات يوم الجمعة".

وقدم رانجنيك أيضًا تحديثًا عن حالة فريد، الذي يعاني من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال خسارة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في التاسع من أبريل.

وقال رانجنيك: "فريد غير متوفر، لقد حاول التدريب أمس، وأجرينا معه محادثة، إنه ليس لائقًا تمامًا، ليس من المنطقي أن يلعب مبكرًا وهو يعاني من إصابة عضلية، مع المخاطرة بتجددها".

من يسد فراغ الإصابات في مانشستر يونايتد؟

وسئل رانجنيك أيضًا عن عدد النجوم الكبار الذين سيكونون متاحين أمام تشيلسي، فأجاب: "سنحاول أن نشرك أفضل فريق ممكن، الآن لدينا 14 لاعبًا في الفريق الأول، بالإضافة إلى اللاعبين الشباب، ربما ثلاثة أو أربعة منهم قد يكونون مع الفريق".

كان الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو على مقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات ليونايتد، ويمكن أن يشارك لأول مرة على ملعب أولد ترافورد، بينما تألق حنبعل المجبري حين شارك أمام ليفربول، رغم خسارة فريقه برباعية نظيفة.

وقال رانجنيك: "من الممكن أن يلعب جارناتشو أو غيره من الشباب، لدينا عدد غير قليل من اللاعبين المفقودين غدًا".

وتابع: "آرون وان-بيساكا يمكن أن يكون متاحًا، حنبعل شارك بالفعل أمام ليفربول، هذا ممكن ولكن علينا أن نكون منصفين بما يكفي مع هؤلاء اللاعبين، يجب أن تكون اللحظة المناسبة".

واختتم: "يجب أن تتاح لهم الفرصة للعب بشكل جيد وتقديم أداء جيد، يجب أن تكون هذه اللحظة المناسبة".

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