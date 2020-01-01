12 فريقًا ودوري ينتهي في 8 أسابيع .. تفاصيل الخطة "ب" للدوري الإيطالي

فيروس كورونا قد يفرض سيناريو غريب لاستكمال الدوري الإيطالي

يبدو أن فيروس كورونا سيلقي بظلاله على مستقبل الدوري الإيطالي في حال تفاقمت المشاكل التي تسببها الموجة الثانية من انتشار الوباء في البلاد.

ووفقًا لوزير الرياضة الإيطالي فإن استكمال الدوري الإيطالي بصورة طبيعية في الوقت الحالي محل شك بسبب ارتفاع معدل الإصابات بين صفوف اللاعبين بفيروس كورونا.

وحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فإن هناك خطة بديلة لاستكمال الدوري الإيطالي ستسمح بإنهاء البطولة في غضون 8 أسابيع فقط.

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الخطة ستكون بتقسيم أول 12 فريقًا لمجموعتين بشرط أن يتم لعب الجولة الأولى بأكملها على الأقل مع منافسة للـ 8 أندية الأخرى على تفادي الهبوط.

في تلك المرحلة، سيتم تقسيم أفضل 12 فريقًا مصنّفًا إلى مجموعتين من ستة فرق للعب مباريات ذهاب وإياب، بنفس نمط دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سيحدث ذلك مع تأهل أول فريقين إلى الدور نصف النهائي من البطولة ثم تجرى مباراة نهائية لتحديد بطل المسابقة بنظام سيحدث لأول مرة في تاريخ البطولة.

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يذكر أن الدوري الإيطالي في الموسم الماضي قد تم استئنافه بالصورة الطبيعية بعد فترة توقف امتدت لأكثر من 3 شهور، ولكن تكرار الأمر ذاته في الموسم الحالي سيكون أقرب إلى المستحيل.