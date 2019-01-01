12 عامًا من عقدة أولد ترافورد.. هل يستغل أرسنال ظروف مانشستر يونايتد؟

يحل فريق أرسنال ضيفًا يوم الإثنين على نظيره مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على ملعب اولد ترافورد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

موقف الفريقين ليس الأفضل خلال السنوات الماضية، هذا مع الوضع في الاعتبار أن تلك السنوات لم تكن الأفضل هي الآخرى، هل تخيلت مدى سوء الوضع؟

أرسنال في حالة تخبط واضحة منذ سنوات حتى قبل رحيل أرسين فينجر المدير الفني السابق للفريق لكن رغم ذلك في وجوده كان للفريق هوية واضحة عكس الوضع الحالي مع المدير الفني الذي جاء في الموسم الماضي أوناي إيمري.

هذه ليست كلماتي بل كلمات جماهير أرسنال التي تشكو من عدم وجود طريقة واضحة وأسلوب لإيمري يفرضه على الفريق ويستطيع من خلاله تشكيل شخصية لفريقه.

هل يلعب مانشستر يونايتد بالفريق الأسوأ في تاريخه أمام أرسنال؟

في المقابل بمعسكر أصحاب الأرض فالوضع ليس أفضل حالًا بأي شكل من الأشكال بل ربما يكون أسوأ في بعض الجوانب.

مشاكل مانشستر يونايتد منذ تولي أولي جونر سولشار تدريب الفريق بشكل كامل ونهائي تتوالى وتزيد يومًا بعد يوم.

بداية من سوء النتائج المستمر منذ إنطلاق الموسم وحالة الجفاف التهديفي التي يمر بها النادي بالرغم من أن الفرص متاحة للتسجيل بالإضافة للدفاع المستباح من قبل أي فريق تقريبًا كلها أمور تقف عثرات في طريق أحلام جماهير مانشستر يونايتد للعودة لمنصات التتويج.

كل تلك الظروف قد تقول شيئًا لمانشستر يونايتد وأرسنال وقد لا تكون تشير لأي شيء على الإطلاق لكن الأصوات تعالت بين جماهير المدفعجية في الفترة الأخيرة لاستغلال حالة الشياطين الحمر السيئة للغاية.

قد تكون تلك المواجهة هي فرصة أرسنال الذهبية من أجل إنهاء مسيرته السيئة على ملعب أولد ترافورد والتي حقق فيها الفوز مرتين فقط خلال الألفية الجديدة بالدوري الإنجليزي.

الشياطين الحمر لم يتعرضوا لأي هزيمة أمام أرسنال على ملعب أولد ترافورد منذ موسم ٢٠٠٦-٢٠٠٧ عندما سجل الفرنسي سيلفان ويلتورد آخر هدف فوز للمدفعجية على حساب مانشستر يونايتد في ملعبهم.

فهل ينجح أرسنال أخيرًا في إنهاء تلك العقدة المستمرة لسنوات في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها ومعه صاحب الأرض مانشستر يونايتد أم تستمر معنا حتى العام القادم.