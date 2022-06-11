11 لاعبًا يرحل عن مانشستر يونايتد.. هل من بينهم رونالدو؟

مجزرة اللاعبين في الميركاتو داخل مانشستر يونايتد تبدأ.. هل تطال الأسطورة البرتغالي؟

أعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل 11 لاعبًا من الفريق بنهاية الشهر الجاري، نظير انتهاء عقودهم برفقة الشياطين الحمر.

كل من إدينسون كافاني ولي جرانت انضما إلى جيسي لينجارد وبول بوجبا وخوان ماتا ونيمانيا ماتيتش، بات كل هؤلاء من الراحلين عن يونايتد بعد انتهاء عقودهم.

كما أعلن يونايتد رحيل 5 لاعبين من أكاديمية الشباب الخاصة بالفريق وهم ديماني ميلور وريس ديفين وكونور ستانلي، هذا الثلاثي تم إيجاد نادٍ بالنسبة لكل لاعب منهم.

أيضًا رحل الحارس الشاب بول وولستون البالغ من العمر 23 عامًا عن صفوف الفريق وعن ممارسة كرة القدم بشكل عام، والذي قضى فترة في نيوكاسل وتعرض لإصابة تم الإعلان عن أنها قد تسبب له مشكلات في المشي إذا لعب كرة القدم مرة أخرى بعدها.

آخر الراحلين الـ 11 إلى الآن عن مانشستر يونايتد هو بول ماكشاين الذي سيكمل مشواره داخل النادي ولكن في أكاديمية تطوير المواهب، بعدما فشل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا في حصد مشاركة واحدة الموسم المنصرم برفقة فريق أولد ترافورد.

هل يرحل رونالدو؟

لا يزال مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو على المحك مع مانشستر يونايتد، ورغم أن كلًا من اللاعب والمدرب الجديد إريك تين هاج قد أعلنا الرغبة في بقائه، إلا أن مسألة عدم لعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لا ينتظر أن تمر من رونالدو بسهولة.

بعمر 37 عامًا لا يطمح رونالدو لفقدان موسم في مسيرته دون أخذ الفرصة للمنافسة على كل شيء، وهذا ما قد يجعل رحيله عن يونايتد وشيكًا، ولكن إلى الآن لا جديد في هذا الملف.

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