100 مليون ريال .. هل يُجمد أم يُلغى عقد "وسط جدة" مع الأهلي؟ هنا الإجابة

الأهلي لم نجح في تفادي المصير الأسود

هبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي بعد حلوله في المركز الـ15 من جدول ترتيب دوري المحترفين لموسم 2021-2022، ويتفق الأغلب على أن تلك ليست سوى بداية الكابوس الذي سيعيشه النادي العام القادم.

الأهلي كان بحاجة للعودة إلى جدة بنقاط الفوز الكاملة من مواجهة الشباب في الرياض، لكنه اكتفى بالتعادل السلبي الذي لم يكن كافيًا أبدًا لتجنب المصير الأسود والهبوط إلى دوري يلو.

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الحديث بدأ في الساعات الأخيرة عن عقود الرعاية الخاصة بالأهلي وإن كانت ستستمر في ظل لعبه الموسم القادم في دوري يلو أم ستُلغى، ويتركز النقاش على عقد شركة وسط جدة الضخم والذي سيدر على النادي 100 مليون ريال سنويًا.

صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أشارت صباح اليوم إلى أن شركة السيارات الشهيرة "MG" والتي ترعى قميص النادي ليست لديها نية أبدًا لتجديد العقد الذي انتهى بنهاية الموسم الجاري، لكنها أوضحت على الجانب الآخر أن عقود النادي الاستثمارية والرعايات لا تتضمن شرطًا جزائيًا بإلغائها حال هبط الفريق لدوري الدرجة الأولى السعودي.

ولم تتطرق أي جهة رسمية حتى الآن لعقد الشراكة مع شركة "وسط جدة"، لكن العديد تحدث عن إمكانية تجميد العقد للموسم القادم واستئنافه إن عاد الأهلي لدوري المحترفين في 2023-2024.

الصحفي خالد البدر والذي يُعد من المقربين لإدارة ماجد النفيعي في الأهلي أكد في تصريحاته لقناة 24 الرياضية السعودية أن العقد لن يُجمد أو يُلغى بل سيتم العمل به خلال تواجد الأهلي في دوري يلو.

إذ قال "كان هناك خلاف حول مصير عقد "وسط جدة" مع الأهلي وكان هناك حديث عن تجميد العقد حتى عودة النادي لدوري المحترفين أو حتى إلغائه تمامًا".

تابع "لا أريد الإشادة بماجد النفيعي أو الدفاع عنه لكن إدارة الأهلي أعادت النظر في هذا الأمر وعملت جيدًا على المستندات والأوراق الخاصة بهذا الملف، الإدارة الآن في طور التجهيز للإعلان عن استمرار هذا العقد للموسم القادم".

يُشار إلى أن الأهلي والفيصلي والحزم هبطوا لدوري الدرجة الأولى السعودي، علمًا أن الفيصلي سيلعب الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا الموسم القادم بعد نجاحه في العبور من دور المجموعات.