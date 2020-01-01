100 انتصار لكونتي والفوز الأول منذ 22 عامًا.. أبرز الأرقام عقب مباراة إنتر ونابولي

أبرز الأرقام الناتجة عن انتصار إنتر على نابولي

نجح إنتر في تحقيق انتصار هام وعريض على حساب مضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز تحققت العديد من الأرقام بالنسبة لإنتر وبالنسبة للاعبيه ومدربه أنطونيو كونتي، فضلًا عن العودة من جديد إلى صدارة السيري آ.

وبهذا الفوز وصل أنطونيو كونتي إلى الانتصار رقم 100 له في الدوري الإيطالي، سواء كان ذلك مع سيينا أو يوفنتوس أو إنتر.

ليس ذلك فقط، حيث أن هذا الانتصار الذي حققه إنتر على نابولي يعد الأول في سان باولو منذ 22 عامًا، في فترة لم ينتصر فيها النيراتزوري ولا مرة على ملعب الجنوب.

وسجل لوكاكو الثنائية الثانية على التوالي له في السيري آ، وبذلك بات المهاجم البلجيكي سادس لاعب في تاريخ إنتر ينجح في تسجيل هدفين أو أكثر في مباراتين متتاليتين بعد كل من زلاتان إبراهيموفيتش وريكوبا وباتريك فييرا وصامويل إيتو وماورو إيكاردي.

وسجل أوركاديوش ميليك هدف نابولي الوحيد، ليصبح اللاعب الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي يسجل 7 أهداف فأكثر في أقل من 10 مشاركات هذا الموسم في بطولة الدوري.

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يذكر أن إنتر بفوزه الرابع عشر في الدوري اليوم قد وصل إلى النقطة رقم 45 ليستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن يوفنتوس.