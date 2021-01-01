10 منتقمون .. النصر يرفع راية الثأر في الدوري السعودي

الهلال الضحية الأبرز

يرفع النصر راية الثأر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، إذ نجح في الانتقام من فريقين هزماه في مرحلة الذهاب بتحقيق الفوز عليهما إيابًا.

ونجحت 10 فرق في الانتقام من خسارتها ذهابًا بالفوز إيابًا في الدوري السعودي هذا الموسم، أبرزها النصر والوحدة والاتفاق، وقد حقق كل منها انتصارين ثأريين، فيما انتقمت سبعة فرق أخرى مرة واحدة وهي أندية الفتح وضمك والعين والباطن والقادسية والرائد والفيصلي.

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المثير أن سبعة فرق من تلك العشرة لم تكتف بلعب دور البطل المنتقم بل لعبت كذلك دور الضحية، إذ دفعت ثمن الثأر وخسرت إيابًا أمام فرق فازت عليها ذهابًا، وبينها النصر الذي مثلما انتقم من الهلال والتعاون ثأر منه القادسية وهزمه تعويضًا لخسارته أمامه ذهابًا.

الفرق الستة الأخرى التي انتقمت وانتقم منها هي الاتفاق والرائد والفيصلي والفتح والعين والوحدة، فيما كان الهلال هو أكثر المتضررين من عملية الثأر تلك بخسارته أمام النصر وضمك بعد فوزه عليهما في مرحلة الذهاب.

وقد بلغ عدد المتضررين من "الانتقام" 12 فريقًا على رأسهم الشباب متصدر جدول الترتيب الذي خسر أمام الفتح في الرياض 2-1 بعدما كان قد فاز عليه ذهابًا في الإحساء 3-1.