"تخلصوا منه قبل أن يهبط بكم" .. هجوم شرس على عبد الرزاق حمدالله "المُتسلط" بعد تألق التعاون في غيابه!

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هل أصبح النجم المغربي عبئًا على سكري القصيم؟

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تعرض المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لانتقادات حادة في ظل تحسن نتائج فريقه التعاون مع غيابه عن المشاركة في المباريات الآسيوية لسكري القصيم.

وكان حمد الله، قد غاب عن صفوف التعاون في مباراته الأخيرة أمام الفيصلي الأردني، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا2، والتي حسمها سكري القصيم بنتيجة (2-0) على ملعب ستاد عمان الدولي، مساء أمس الأربعاء.

ويقضي حمدالله عقوبة الإيقاف الانضباطي المجمدة ومدتها 3 مباريات، وفقًا لقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على خلفية طرده خلال فترة لعبه مع الاتحاد في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، يوم 12 مارس 2024.

ووجه الناقد الرياضي سعيد الهلال، انتقادات حادة للمهاجم المغربي، مشيرًا إلى أنه يتسبب في أزمات مستمرة للتعاون بسبب خلافاته مع زملاءه وأنانيته، وكان آخرها المشادة التي حدثت بينه وبين زميله ومواطنه أشرف المهديوي في مباراة القادسية بدوري روشن السعودي 2026-2027.

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وقال سعيد الهلال خلال حلوله ضيفًا على برنامج "ملاعب" المذاع عبر فضائية "MBC أكشن": "يا زين التعاون بدون حمدالله، الفريق لعب مباراة جميلة في غيابه وهناك انسجام وروح طيبة بين اللاعبين .. أحيانًا عندما يكون هناك لاعب متسلط في الفريق يسبب لك مشكلة، وهذا ما حدث للتعاون منذ حضور حمدالله".

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وأضاف: "التعاون بالأمس قدم مباراة على أعلى مستوى من الناحية التكتيكية واللاعبون كان بينهم إيثار والكل يريد أن يسجل زميله"، متابعًا: "أتمنى ألا يهبط التعاون إلى دوري الدرجة الأولى ولكن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه في وجود حمدالله بتعنته وتسلطه على الفريق ودخوله في مشاكل مع اللاعبين، قد يهبط الفريق".

وتابع الهلال: "صحيح أن الدوري لا يزال طويلًا فنحن لم نلعب سوى 11 جولة، لكن المباريات المتبقية للتعاون ستكون قوية للغاية، حتى الفرق المتوسطة تقدم أداءً أفضل من التعاون سواء على المستوى الفني أو من ناحية الاستقرار.التعاون يجب أن يلتفت لنفسه سريعًا، لأنه لا يملك خبرة كافية في تجنب شبح الهبوط مثل الفتح"

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وختم: "تخلص التعاون من حمدالله سيكون شيئًا إيجابيًا لمصلحة الفريق، هو لاعب عظيم بلا شك لكنه (بدون مخ)".