"لا تفوتوا هذه الفرصة" .. طرح اسم مدرب الاتحاد الأسبق لخلافة مارينو بوسيتش في الأهلي!

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تراجع نتائج الراقي محليًا وآسيويًا يعجل برحيل الهولندي

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ارتفعت الأصوات داخل النادي الأهلي السعودي، المطالبة برحيل الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني للفريق، في ظل تراجع النتائج محليًا وآسيويًا، حيث طالبت الجماهير بتغيير القيادة الفنية لإنقاذ ما تبقى من أحلام بطل آسيا.

بوسيتش يواجه انتقادات عنيفة، منذ تولى تدريب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في صيف عام 2026؛ إلا أن الهجوم عليه زاد بشكلٍ كبير للغاية، بعد الخسارة (1-6) أمام نادي الشباب.

وواصل الأهلي ترنحه بالتعادل أمام السد القطري سلبيًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليتراجع ترتيب الراقي في جدول منطقة الغرب إلى المركز السادس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، حيث فاز مرتين وتعادل مثلهما.

وعلى مستوى دوري روشن السعودي، يتواجد الأهلي أيضًا في المركز السادس برصيد 21 نقطة، حصدها من 11 مباراة حيث حقق 7 انتصارات بينما تلقى 3 هزائم.

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وفي هذا السياق، خرج الإعلامي السعودي عبد العزيز الزلال، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، ليتحدث عن حالة اليأس التي وصل لها جمهور الراقي مع تراجع النتائج وظهور الفريق بمستوى باهت في الفترة الأخيرة.

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وقال الزلال: "جمهور الأهلي وصل لمرحلة يأس من المدير الفني الحالي، حتى أنه يفضل أن يرحل بوسيتش وتجلس أسبوعين خلال فترة التوقف الدولي بدون مدرب لأن النادي تأخر كثيرًا في هذا القرار".

وأضاف: "هناك الآن فرصة سانحة للتعاقد مع البرتغالي نونو سانتو لأنه يعرف الدوري السعودي جيدًا وطريقته تناسب عناصر الأهلي، حيث تم بناء هذا الفريق على استغلال الكرات الطويلة وهو ما يجعل مهمة سانتو سهلة في التعرف على الفريق وفرض طريقة لعبه".

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وختم الزلال: "إدارة الأهلي ارتكبت خطأ فادحًا من بداية الموسم عندما قررت أن تتعاقد مع مدرب فشل في الدوري الإماراتي، لذلك فتصحيح هذا الخطأ ليس برحيل بوسيتش فقط بل من قبله الأوكراني أرتيم بوندارينكو، لأن جمهور الأهلي صبر صبرًا طويلًا واصطدمت أحلامهم هذا الموسم بالأداء الضعيف بعد عامين من التألق الآسيوي".

وكانت تقارير صحفية، قد كشفت عن أسباب تأخر إدارة الأهلي في إعلان إقالة بوسيتش، حيث أعلن الصحفي الرياضي أن القيمة المالية المتبقية في عقد بوسيتش، الممتد حتى 30 يونيو 2028؛ تتجاوز مبلغ الـ45 مليون ريال سعودي، موضحًا: "لهذا السبب؛ لم تتم إقالة بوسيتش من القيادة الفنية لتدريب الأهلي، حتى وقتنا هذا".