هذا عايش في كوكب تاني" .. وليد الفراج يخرج عن شعوره بعد جدل تأجيل الجولة 13 من دوري روشن السعودي

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انقسام بين جماهير الهلال والنصر تجاه القرار

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خرج الإعلامي السعودي وليد الفراج عن شعوره، بسبب تعليق أحد متابعيه على قرار رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي بدا وكأنه تلميحًا واضحًا لخدمة أحد الفرق المتنافسة على اللقب.

وكانت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، قد قررت أمس الثلاثاء، تأجيل مباريات الجولة 13 من المسابقة وذلك ضمن مراجعة شاملة لتوزيع جولات الدوري على ما تبقى من الموسم، وذلك في أول إجراء بعد القرار الصادر بإعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027 والتي ستقام في السعودية، وما نتج عن ذلك من إتاحة مساحة إضافية في الروزنامة الرياضية.

وخلال فقرة استعراض آراء المتابعين لبرنامج "روتانا سبورت مع وليد"، كتب أحد المشجعين: "لماذا تم تأجيل الجولة الثالثة عشر في الدوري، لأن اللي على بالك مرهق .ولم يراعوا إرهاق الهلال في شهر أكتوبر الماضي وجولاته المكوكية، من أجل العداله المفروض لا تؤجل الجولة".

هذه التغريدة استفزت الفراج الذي أطلق صرخة يأس من المشاحنات الجماهيرية، ليرد قائلًا: "إذا أحد جنبه يفهمه، هذا عايش في كوكب تاني".

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الجدل لم يتوقف بين الفراج ومتابعيه، حيث استفزه متابع آخر كان يستنكر حالة التوافق في الرأي بين ضيوف البرنامج مع مقدمه وليد الفراج، ليرد الأخير: "طبيعي التطابق لأنها أراء متفق عليها، يعني الجو الآن خريفي لن يكون منطقيًا أن يدعي آخر أن الجو بارد، مثل أقوى فريق بالسعودية معروف، لكن البعض يجادل لأنه يريد الجدال فقط".

ومن المنتظر، أن تعقد الرابطة ورشة عمل مع الأندية لمناقشة توزيع الجولات والاعتبارات المرتبطة بروزنامة المسابقة، والاستماع إلى مرئياتها بما يسهم في الوصول إلى أفضل توزيع ممكن لما تبقى من الموسم، وستعلن الرابطة التواريخ الجديدة وفق آلية الإعلان المعتمدة، بعد استكمال المراجعة واعتماد التوزيع المحدث للروزنامة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة الثالثة عشر من دوري روشن يوم الخميس المقبل قبل أن تبدأ فترة التوقف الدولي التي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري موعد انطلاق الجولة الرابعة عشر.